مراجعان نزاع به پزشکی قانونی استان سمنان ۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرشکی قانونی استان سمنان، مهدی نوروزی بیان داشت: در هفت ماهه سال جاری، دو هزار و ۷۶۳ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع دو هزار و ۹۳۲ نفر بود شش درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از کل مراجعان نزاع در هفت ماهه سال جاری، یک هزار و ۷۴۴ نفر مرد و یک هزار و ۱۹ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان، گفت: در مدت مشابه سال قبل از مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان یک هزار و ۹۸۸ نفر مرد و ۹۴۵ نفر زن بودند.

نوروزی افزود: در مهر ۹۵ نیز آمار مراجعان نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل با هشت دهم درصد کاهش به ۳۶۹ نفر رسید.