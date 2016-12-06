تسریع کاهش عملکرد ریه زنان در دوران یائسگی

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان نروژی نشان می دهد زنان یائسه با تسریع کاهش عملکرد ریوی مواجه هستند.

کای تریبنر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه برگن نروژ، در این باره می گوید: «زنان عمر طولانی تری دارند از اینرو سالیان سال بعد از دوره یائسگی زندگی می کنند. مطالعه ما بر اهمیت حفظ سلامت دستگاه تنفسی بعد از ورود به دوره یائسگی تاکید دارد.»

در این تحقیق، محققان اروپایی هم «ظرفیت حیاتی اجباری» (FVC) و هم «حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه» (FEV۱) را اندازه گیری کردند. FVC اندازه سایز ریه و FEV۱ اندازه گیری میزان هوای بازدمی اجباری در یک ثانیه است.

محققان دریافتند این دو فاکتور در زنانی که وارد دوره یائسگی شده بودند کاهش یافته بود.

طبق گزارش محققان، کاهش در FVC قابل قیاس با کشیدن ۲۰ نخ سیگار در روز به مدت ۱۰ سال و کاهش در FEV۱ قابل قیاس با کشیدن ۲۰ نخ سیگار در روز به مدت ۲ سال بود.

هرچقدر کاهش FVC نسبت به FEV۱ بیشتر باشد نشان می دهد که یائسگی بیشتر موجب مشکلات تنفسی محدودکننده می شود تا مسدودکننده. مشکلات تنفسی مسدودکننده موجب دشواری در بازدم هوا از ریه ها می شود، درحالیکه مشکل تنفسی محدودکننده موجب می شود ریه ها به هنگام استنشاق هوا به طورکامل باز نشوند.

به گفته تریبنر، «در هر دو نوع مشکل تنفسی، کاهش عملکرد ریه ممکن است موجب افزایش تنگی نفس، کاهش توانایی کار کردن و خستگی شود.»

در این مطالعه، محققان داده های ۱۴۳۸ زن را با رده سنی ۲۵ تا ۴۸ سال بررسی کردند و هیچ یک از آنها در زمان مطالعه یائسه نبودند. این زنان به مدت ۲۰ سال تحت نظر بودند.

به گفته محققان چندین توضیح احتمالی برای این یافته ها وجود دارد. یائسگی با تغییرات هورمونی همراه است. این تغییرات هورمونی با التهاب سیستماتیک مرتبط بوده و به خودی خود با کاهش عملکرد ریه ها همراه هستند. همچنین تغییرات هورمونی موجب پوکی استخوان می شود، در نتیجه ارتفاع استخوان های سینه کوتاه شده و در مقابل میزان هوای استنشاقی فرد محدود می شود.