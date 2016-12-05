تحقق ۶۰درصدی توسعه ارتباطات روستایی/اینترنت روستایی سراسری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضوی امروز دوشنبه در دومین همایش ملی خدمات ارتباطی روستایی (USO ) با اشاره به ارائه اینترنت پرسرعت در روستاها گفت: ۶۰درصد برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها عملیاتی شده و امیدواریم تا پایان سال باقی برنامه ها نیز عملیاتی شود.

وی از ارائه لایحه یک فوریتی دولت به مجلس برای اختصاص بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار به روستاها جهت اشتغال خبر داد و گفت: کارهای اجرایی این بودجه باید قبل از پایان سال انجام شود تا طرح های در نظر گرفته شده وارد فاز عملیاتی شود.

رضوی با تاکید براینکه روستائیان باید بتوانند از هر نقطه در کشور به راحتی نسبت به دریافت اطلاعات و انتشار اطلاعات خود از جمله تولید و محصولات کشاورزی اقدام کنند، اضافه کرد: جمعیت روستایی در کشور نیازمند دریافت خدمات آموزشی هستند که ارائه این خدمات می تواند به اشتغال آفرینی در روستاها کمک موثر کند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در خدمت رسانی به اقصی نقاط کشور تفاوتی بین شهر و روستا وجود ندارد، خاطر نشان کرد: باید زمینه ارائه امکانات موجود در روستاها فراهم شود. براین اساس ارائه خدمات آموزشی و الکترونیکی در روستاها الزامی است و وزارت ارتباطات می تواند با بسترسازی ارتباطی موثر سبب شکوفایی این مناطق شود.

وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر ارتباطات تا پایان سال تعداد روستاهای دارای اینترنت به ۲۵ هزار روستا خواهد رسید، اظهار امیدواری کرد که تا ۳ سال آینده هیچ روستا، حتی روستاهای تک خانوار نیز از داشتن اینترنت محروم نباشد.

رضوی گفت: زمانی آقای غرضی وزیر وقت ارتباطات برای آوردن موبایل به کشور با پرسش‌های نمایندگان مجلس روبرو شد و عده‌ای معتقد بودند که موبایل وسیله فساد است اما اکنون یک روستایی در حالیکه به شیوه پدرانش کشاورزی می‌کند اما فناوری روز موبایل را در دست دارد. ما امیدواریم در آینده نزدیک دیگر نگوییم که فلان تعداد روستای زیر ۱۰ خانوار از نعمت تلفن و ارتباطات برخوردار نیستند.