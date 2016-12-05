خبرگزاری ایسنا نوشت: این موسسه ۱۰۴ متغیر را برای تهیه فهرست خود مقایسه کرده و این متغیرها را به ۹ زیرشاخص کیفیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار، حکومتداری، آموزش، بهداشت و درمان، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست طبیعی تقسیم کرده است. یکی از بزرگترین مولفه‌های این رتبه بندی، توان اقتصاد یک کشور بوده است.

اما اقتصادها تنها بر مبنای اندازه و توان‌شان رتبه بندی نشده‌اند و موسسه لگاتوم عواملی مانند باز بودن، کارآمدی بخش مالی و فرصت‌های اقتصادی که برای مردم در یک کشور فراهم می‌شود را مورد لحاظ قرار داده است.

این شاخص به بررسی ۱۴۹ کشور جهان پرداخته که بیشترین آمار قابل دسترس را داشته‌اند. پایگاه خبری «بیزنس اینسایدر» در گزارشی به معرفی ۱۹ کشوری پرداخته که در زیرشاخه اقتصادی شاخص رفاه، بالاترین امتیاز را داشتند و به عنوان بازترین، باثبات‌ترین و کارآمدترین اقتصادها شناخته شدند. این کشورها عبارتند از:

۱- نیوزیلند

برترین اقتصاد جهان از نظر موسسه لگاتوم، اتکای بیش از حدی به موفقیت صنعت شیر و به خصوص شرکت فونترا دارد که عامل حدود ۳۰ درصد از صادرات لبنیات جهان است. زمانی که فونترا موفق می شود، طبعا نیوزیلند موفق خواهد بود.

۲- هلند

این کشور با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و با وجود اینکه تنها ۱۷ میلیون شهروند دارد، در سطح جهانی عملکردی فراتر از توانش داشته است. مفهوم بازار سهام که ما امروز می شناسیم، نخستین بار در اوایل قرن هفدهم در هلند ایجاد شد.

۳- سوئد

سوئد مانند همسایگان اسکاندیناویایی خود وضعیت رفاه جهانی بخشنده‌ای دارد که به معنای بالاتر بودن مالیات‌های درآمد در سراسر این کشور است. سوئد یکی از نخستین کشورهایی است که نرخهای بهره منفی را با هدف بالا بردن تورم راکد تجربه کرد.

۴- سوئیس

افرادی که در سوئیس زندگی می‌کنند ثروتمندترین مردم در میان کسانی هستند که در اقتصادهای بزرگ جهان زندگی می کنند. اقتصاد این کشور اتکای زیادی به صنعت خدمات مالی قدرتمندش دارد.

۵- آلمان

این قدرت اقتصادی که عامل موفقیت محدود اروپا در سالهای اخیر بوده است، از نظر اسمی تنها پس از آمریکا، چین و ژاپن قرار دارد. آلمان همچنین بزرگترین صادرکننده جهان است که سالانه کالاهایی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را به بازارهای خارجی صادر می کند.

۶- دانمارک

دانمارک با تولید ناخالص داخلی اسمی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار، یکی از ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان است. به گفته یک مقام بانک جهانی، دانمارک پایین‌ترین سطح نابرابری درآمد در جهان را دارد.

۷- نروژ

اقتصاد نروژ وابستگی زیادی به صنعت نفت دریای شمال دارد و در نتیجه از سال ۲۰۱۴ که قیمتهای نفت ریزش پیدا کرد، با مشکلاتی روبرو شده است. با این همه همچنان قوی مانده و صندوق ثروت ملی عظیم دولت نروژ همچنان مورد رشک جهان است.

۸- سنگاپور

این کشور-شهر آسیایی تنها یک مرکز مالی بزرگ نیست، بلکه یکی از دو بندر پر ازدحام جهان است. بیش از ۳۲ میلیون کانتینر باری هر سال در بندر سنگاپور تخلیه یا بارگیری می شوند.

۹- لوکزامبورگ

این کشور که به عنوان محل بانکداران و افراد فراری از پرداخت مالیات بالا معروف است، عملکرد بالاتری از اندازه خود دارد. این کشور که کمتر از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، در میان سه کشوری است که بالاترین سرانه‌های تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند.

۱۰- انگلیس

اگر چه انتظار می رود خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا که به بریگزیت شهرت یافته است، به اقتصاد این کشور لطمه بزند، اما انگلیس همچنان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان است و انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهانی داشته باشد.

۱۱- اتریش

یک کشور اروپایی دیگری که رتبه بالایی در فهرست لگاتوم قرار دارد، با وجود اینکه کمتر از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، بیست و نهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

۱۲- فنلاند

یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص داخلی فنلاند، صنعت کاغذ است که به دلیل شمار زیاد درختان این کشور است. این کشور برای سیاستهای اقتصادی غیرمعمول معروف است و در سالهای اخیر یک آزمایش حقوق پایه بزرگ را آغاز کرده است.

۱۳- کانادا

همسایه شمالی آمریکا برای موفقیت، وابستگی زیادی به نفت دارد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از آتش سوزی جنگلی غیرقابل کنترلی که تولید نفت در ایالت آلبرتا را متوقف کرد، دچار وقفه شد. با این همه این کشور محل جذابی برای کسب و کار مانده است و گویا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، بسیاری از شهروندان آمریکایی قصد دارند به این کشور مهاجرت کنند.

۱۴- آمریکا

طبق گزارش موسسه لگاتوم، بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان، بهترین نیست. اگرچه آمریکا در سطح جهانی، رتبه بالایی دارد اما نابرابری عظیم درآمد همچنان مشکل بزرگی در این کشور مانده است.

۱۵- استرالیا

اقتصاد استرالیا یکی از بزرگترین اقتصادهای نیمکره جنوبی است و برای موفقیت، وابستگی زیادی به صادرات کالاها دارد. سنگ آهن یک منبع درآمد مهم برای این کشور است. استرالیا بیش از ۲۵ سال را بدون رکود سپری کرده است و حتی موفق شده از بدترین بحران مالی هم اجتناب کند.

۱۶- بلژیک

این کشور که مرکز اتحادیه اروپاست، در زیرشاخه اقتصادی موسسه لگاتوم، امتیاز بالایی دارد. این کشور پس از اینکه منطقه کوچک والونیا با پیمان تجاری دو جانبه میان اتحادیه اروپا و کانادا مخالفت کرد، در صدر اخبار قرار گرفت.

۱۷- فرانسه

دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از زمان بحران بدهی که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، با رشد ضعیف دست و پنجه نرم کرده است. مشکلات فرانسه با بازار کار ناکارآمدی که در برابر اصلاحات به شدت مقاومت می کند، تشدید شده است. با اینهمه فرانسه یکی از قدرتهای اقتصادی جهان مانده است.

۱۸- ایسلند

طبق گزارش موسسه لگاتوم، اقتصاد ایسلند یکی از بهترین اقتصادهای جهان است با اینهمه مشکلات خاص خود را دارد. سیستم بانکی ایسلند در دوران بحران مالی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و به مدت سه سال در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ باعث یک رکود شدید شد.

۱۹- ژاپن

ژاپن ممکن است از نظر تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ جهان باشد اما سالهاست با رکود رشد و تورم دست و پنجه نرم می کند که این کشور را در فهرست موسسه لگاتوم در رتبه نسبتا پایینی قرار داده است.​