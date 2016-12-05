به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری ظهر امروز دوشنبه در جلسه کمیسیون امور دانشجویی شهرستان اهواز با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذرماه روز دانشجو اظهار کرد :شایسته است همانگونه که در خور شان دانشگاهیان و دانشجویان است برنامه های روز دانشجو که از پیش توسط دانشجویان و اساتید مشخص شده اند، برگزار شوند.

وی افزود: لازم است تمامی مصوبات کمیسیون دانشجویی اجرایی شوند و به جد پیگیر این مصوبات هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اهواز خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامه ریزی شده امکان برگزاری تریبون های آزاد، مناظره و گفت وگو در دانشگاه ها فراهم باشد.

مظفری در ادامه به ساماندهی خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت: همچنین ضروری است خوابگاه های بدون مجوز و فاقد شرایط لازم دانشجویی پلمپ شوند و در این زمینه نیز درصدد هماهنگی های لازم هستیم.

همچنین در این جلسه که با حضور مسئولان و نمایندگان دانشگاهها، شهرداری و سایر اعضای کمیسیون دانشجویی برگزار شد، بر تامین روشنایی و هرس درختان اطراف خوابگاه های دانشجویی، فعالیت بیشتر نمایندگان حقوقی دانشجویان و پیگیری مسائل مربوط به آنان و تجلیل از دانشجویان برتر و موفق دانشگاه ها تاکید شد.