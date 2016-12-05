۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

به مناسبت روز دانشجو؛

ابتکار به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌رود

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برگزاری مراسم بزرگداشت روز ۱۶ آذر (روز دانشجو) با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر علی حمیدی با اعلام این خبر افزود: این مراسم فردا سه‌شنبه با حضور دانشجویان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سفر معصومه ابتکار به بوشهر برنامه‌های مهمی تدارک دیده شده که از جمله می‌توان به سخنرانی به مناسبت ۱۶ آذر (روز دانشجو) اشاره کرد. مراسم بزرگداشت روز ۱۶ آذر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فردا از ساعت ۱۵ تا ۱۹ برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت این روز تدارک دیده شده است.

حمیدی همچنین از برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با موضوع دانشجو و آرمانخواهی به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۶ آذر خبر داد و گفت: این تریبون آزاد دانشجویی فردا مقابل سلف مرکزی دانشگاه آغاز می شود و در قالب این تریبون، دانشجویان درخصوص مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی بحث و تبادل نظر می کنند و مطالبات صنفی و دانشجویی خود را نیز بیان می کنند.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو از سوی بسیج دانشگاه نیز یکسری برنامه‌های متنوع در راستای بزرگداشت روز  ۱۶ آذر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از همه افکار و سلایق مختلف دانشجویی برای بزرگداشت روز دانشجو دعوت به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم فردا شاهد برپایی باشکوه و درخور شأن روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باشیم.

حمیدی همچنین از اهدای خون شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مناسبت روز دانشجو خبر داد و گفت: اتوبوس اهدای خون روز گذشته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ با استقرار  در دانشگاه مبادرت به خونگیری از افراد واجد شرایط کرد که با استقبال چشمگیری از دانشجویان مواجه شد و دانشجویان در یک حرکت خداپسندانه با اهدای خون خود، روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای این روز را گرامی داشتند.

    • دانشجو IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
      تریبون آزاد دانشجویی توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار میشه. همچنین خانم ابتکار نیز میهمان انجمن اسلامی دانشجویان هست که برنامه مشترکی با انجمن اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار می کنند. خیلی بده یک مدیر که با انجمن همراه نبوده الان از برنامه های انجمن به نفع خودش استفاده کنه و زحمات انجمن و نام انجمن اسلامی را سانسور کند. لطفا شما اصلاح کنید.

