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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس:

۴ مقاله در همایش«گیان، شصت قرن تمدن وآبادانی» ارائه می شود

۴ مقاله در همایش«گیان، شصت قرن تمدن وآبادانی» ارائه می شود

نهاوند- مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس از برگزیده شدن ۴ مقاله برای ارائه در همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» خبر داد.

محمدرضا عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان برگزاری همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» در شهرگیان نهاوند، گفت: همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده، روز پنجشنبه ۱۸ آذرماه سال جاری در سالن کتابخانه بصیرت شهر گیان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعلام نظر هیئت‌داوران گفت: ۴ مقاله «بررسی شمایل‌نگاری مهرها و اثر مهرهای مکشوف از مطالعات باستان‌شناختی تپه گیان»، «بررسی ارتباطات فرهنگی تپه گیان نهاوند و تپه گریران الشتر در عصر مفرغ»، «نمادشناسی و اسطوره‌شناسی عقاب بر مبنای نگاره‌های باستانی و موجود در منطقه گیان» و «ارزیابی ذخایر و منشأ تأمین آب سراب گیان» برای ارائه در روز برگزاری همایش برگزیده‌شده‌اند.

مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس افزود: خوشبختانه با همکاری مسئولین شهرداری و شورای شهر گیان زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش فراهم‌شده است.

وی افزود: در این همایش از مسئولین استانی، کشوری و اساتید و دانشجویان مرتبط برای افزایش سطح علمی برنامه دعوت شده است.

کد مطلب 3841658

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