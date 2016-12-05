۴ مقاله در همایش«گیان، شصت قرن تمدن وآبادانی» ارائه می شود

محمدرضا عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان برگزاری همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» در شهرگیان نهاوند، گفت: همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده، روز پنجشنبه ۱۸ آذرماه سال جاری در سالن کتابخانه بصیرت شهر گیان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعلام نظر هیئت‌داوران گفت: ۴ مقاله «بررسی شمایل‌نگاری مهرها و اثر مهرهای مکشوف از مطالعات باستان‌شناختی تپه گیان»، «بررسی ارتباطات فرهنگی تپه گیان نهاوند و تپه گریران الشتر در عصر مفرغ»، «نمادشناسی و اسطوره‌شناسی عقاب بر مبنای نگاره‌های باستانی و موجود در منطقه گیان» و «ارزیابی ذخایر و منشأ تأمین آب سراب گیان» برای ارائه در روز برگزاری همایش برگزیده‌شده‌اند.

مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس افزود: خوشبختانه با همکاری مسئولین شهرداری و شورای شهر گیان زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش فراهم‌شده است.

وی افزود: در این همایش از مسئولین استانی، کشوری و اساتید و دانشجویان مرتبط برای افزایش سطح علمی برنامه دعوت شده است.