كارمند بازنشسته تالار وحدت مورد تقدير قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پري صابري كارگردان "ليلي و مجنون" پس از پايان اجرا روي صحنه آمد و با قرائت متني از مدير فني سابق تالار وحدت تقدير كرد. سپس محمدحسين ايماني خوشخو معاون هنري وزير ارشاد، مهدي مسعودشاهي مدير عامل بنياد رودكي و حسين پارسايي روي صحنه آمدند و هر يك هدايايي را براي تقدير از زعيمي به وي اهدا كردند.

ايماني ضمن تقدير از زحمات 42 ساله زعيمي در تالار وحدت از صابري براي اجراي "ليلي و مجنون" در اين تالار تشكر كرد. معاون هنري وزير ارشاد يك سفر حج، مدير عامل بنياد رودكي لوح تقدير و پنج سكه بهار آزادي و مدير كل هنرهاي نمايشي دو سكه براي تجليل از مهندس زعيمي به وي اهدا كردند. از سوي مديريت مركز موسيقي نيز يك سكه بهار آزادي به وي اهدا شد.

علي اصغر زعيمي از سال ها پيش به عنوان مدير فني تالار وحدت در اين محل خدمت مي كرد و به عنوان ناظر در مراحل ساخت دكور، نورپردازي، صداگذاري و... نمايش هايي كه در اين تالار روي صحنه رفته اند حضور داشت.