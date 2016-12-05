سومین یادواره سرداران شهید رنجوری مقدم در زابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه زابل در این مراسم که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: عزت و سربلندی ایران اسلامی مرهون مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

سرهنگ علی ثمره حسینی افزود: جانفشانی شهدا و مجاهدت خالصانه ایثارگران و آزادگان امروز باعث عزت و سربلندی ایران اسلامی شده است.

وی گفت: با ایثارگری و جانفشانی شهدا انقلاب تضمین شد و جنگ به پیروزی رسید.

فرمانده سپاه ناحیه زابل به معجزه بزرگ شهدا اشاره کرد وگفت: امروز هر چیزی که‌ داریم به برکت خون شهداست و معجزه شهداست که هم خودشان به رستگاری رسیدند و هم مسیری را برای بقیه مشخص کردند تا بقیه هم به رستگاری برسند.

محتاج به این انقلاب هستیم و هویت ما از انقلاب و خون شهداست

حجت الاسلام علی اکبر کیخا امام جمعه شهرستان زابل نیز در ادامه خاطرنشان کرد: شهدا برای این انقلاب از عزیزترین سرمایه خود که جان است بذل کردند و به ندای پیر جماران لبیک گفتند.

وی جنگ نرم را سخت تر از میدان های هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: در عرصه جنگ نرم منافقینی از درون می خواهند انقلاب را از بین ببرند و دشمنانی از بیرون می خواهند در تصمیم سازی نفوذ و منافق پروری کنند تا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.

بصیرت شهدا باعث ادامه مسیر انقلاب اسلامی شد

همچنین در ادامه این مراسم محمود دولت کردستانی مدیر کل صدا وسیمای سیستان وبلوچستان تصریح کرد: بصیرت و دشمن‌شناسی شهیدان باعث شد انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی مسیر خود را ادامه دهد و دشمن در توطئه‌های خود ناکام بماند.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان رنجوری مقدم و تاکید بر الگوگیری از سیره شهدا و حرکت در مسیر آنان برای حفظ ارزش های انقلاب اسلامی گفت: یاد و خاطره شهیدان هرگز محو نمی شود و فداکاری شهدا باید سرلوحه اعمال ما باشد و در مسیر آنان که همان دفاع از اسلام است گام برداریم.

وی تصریح کرد: دشمن درحال حاضر به دنبال این است که به نام اسلام و با پرچم اسلام تحت عنوان گروه های تکفیری همچون داعش اسلام را نابود کند و ما باید حواسمان جمع باشد تا در ادامه راه شهدا ثابت قدم باشیم و با بصیرت از اسلام ناب محمدی حمایت کنیم.