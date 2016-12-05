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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

تیراندازی قهرمانی آسیا - تهران؛

تیم جوانان ایران قهرمان تفنگ بادی آسیا شد

تیم جوانان ایران قهرمان تفنگ بادی آسیا شد

تیم جوانان ایران به عنوان قهرمانی رقابتهای تفنگ قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی تهران تیم کشورمان در رشته تفنگ بادی با ترکیب امیر اسدی، امیر محمد نکونام، علیرضا داوود آبادی، مهیار صداقت و حجت الله پودینه به عنوان قهرمانی رسیدند. در این رشته بعد از ایران تیم بنگلادش و چین به ترتیب مدال های نقره و برنز را به نام خود ثبت کردند.

در بخش انفرادی نیز علیرضا داوود آبادی و مهیار صداقت دو نماینده کشورمان بودند که به فینال این رشته راه یافتند و نمایندگان ژاپن، بنگلادش، چین دو ورزشکار، هند دو ورزشکار راهی فینال شدند.

نهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از ١٥ تا ٢٠ آذرماه در محل مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 3841666

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