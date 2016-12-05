۴۶ درصد معلولان مازندران حرکتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی معلولین در سالن کنفرانس شیرخوارگاه غنچه ساری با اشاره به این‌که دولت توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دارد گفت: در لایحه سال ۹۶ رئیس‌جمهور با توجه به تأکیدات رهبری در حل مسائل اجتماعی نگاه ویژه‌ای داشته است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت گفت: در برنامه توسعه ششم آسیب‌های اجتماعی ویژه دیده‌شده تا در مسیر فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های مثبتی برداشته شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: کمپین نه گفتن به کودک‌آزاری در ساری برای اولین بار برگزار می‌شود و در سال جاری نگاه ویژه‌ای با حضور چهره‌های سرشناس به این مقوله در استان خواهیم داشت.

دکتر آرام شعار روز جهانی امسال را شعار ویژه عنوان کرد و گفت: شعار امسال با عنوان آینده‌ای که ما می‌خواهیم جامعه‌ای برای همه و فراگیر است شعاری عملی‌تر و اجرایی است و مهم‌ترین هدف و نگاه ارتقای اذهان مردم به معلولین و توانمندی‌های این قشر و مشکلاتی است که با آن درگیر هستند.

وی با اشاره به این‌که بیش از ۶۰۰ میلیون معلول در دنیا زندگی می‌کنند افزود: برای تحقق شعار امسال تغییر از خود را برای داشتن دنیای قابل‌دسترسی و استفاده از مواهب را باید آغاز کنیم.

آرام بابیان این‌که ویزیت در منزل برای ۵ هزارو ۲۰۰ معلول انجام می شودتصریح کرد: در این راستا سازمان بیش از ۱۷ میلیارد ریال یارانه به مراکز پرداخت می‌کند طرح به‌صورت پایلوت در مازندران شروع شد تابه منظور ارتباط بین خانواده واجتماع مراقبین وارد خانواده‌ها شده‌اند.

آرام تصریح کرد: طرح مراقبت معلولین در سراسر استان اجرا می‌شود که ۳۱۲ معلول و سالمند تحت مراقبت بهزیستی هستند و طرح را برای افراد دیپلمه اجراشده است که برای ۷۰ نفر اشتغال ایجاد شد و همه مزایای قانون کار دریافت می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی با اشاره به وجود ۸۶۸ معلول ضایعه نخاعی، یکی از اقدامات شایسته دولت جدید را فراهم کردن وسایل کمک توان‌بخشی برای معلولین ضایعه نخاعی عنوان کرد و افزود: تعداد این معلولین در مازندران به نسبت استان‌های دیگر زیاد است.

دکتر آرام متذکر شد: در دولت تدبیر و امید همه معلولین ضایعه نخاعی از حق پرستاری برخوردارند در ارتباط با حمایت‌های تحصیلی ۵۶۱ معلول در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول تحصیل هستند در سال گذشته ۸ میلیارد هزینه دانشجویی پرداخت شد.

وی تصریح کرد: هزینه ایاب ذهاب در سال گذشته برای هزارو ۱۰۰ نفر پرداخت شد و بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با اجرای طرح تحول سلامت پرداخت‌شده است.

دکتر آرام طرح توانمندسازی معلولین ضایع نخاعی با به‌کارگیری متخصصین را از اقدامات سازمان عنوان کرد و افزود: اولین مرکز روزانه توانمند بخشی معلولین ضایع نخاعی استان افتتاح شد و روزانه به معلولین، خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.

وی گفت: این مرکز در آمل و بابل برای ۱۰۰ نفر و در برخی دیگر از شهرستان‌ها برای ۱۲۰ نفر از معلولین ضایع نخاعی خدمات ارائه می‌شود.