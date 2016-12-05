ورود به املاک مردم غلط بود/لزوم تغییر رویکرد در بافت های ناکارآمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد بازآفرینی شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی به لحاظ فرهنگی استانی غنی است و همه موظف هستیم با بازآفرینی و زنده سازی آن را احیا کنیم.

وی بیان کرد: شهرهای بیرجند، فردوس و بشرویه شهرهایی تاریخی و فرهنگی هستند که در طول سال های گذشته به دلیل نظام برنامه ریزی مورد غفلت واقع شده اند و کیفیت زندگی در آن تنزل یافته است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید بر اینکه در مقیاس ملی موظف هستیم به این شهرها رسیدگی کنیم، عنوان داشت: در همین راستا طی یک ماه آینده سفری جداگانه به بشرویه و فردوس خواهیم داشت تا پروژه هایی برای این شهرها تعریف شود.

شناسایی شش محله ناکارآمد شهری در بیرجند

ایزدی با اشاره به اینکه در تجربه بیرجند طی دو سال گذشته دو مسیر را طی کرده ایم، افزود: نخستین مسیر توانمندسازی و سامان دهی با مشارکت و نظر مردم بوده که در محلات هدف دنبال شده است.

وی با بیان اینکه در این مسیر تمام تلاش در تقویت زیرساخت ها و کمک به ارتقاء کیفیت زندگی بوده است، ادامه داد: به نظر می رسد این مسیر درستی بوده و تعهد می دهیم این مسیر را در محلاتی که مورد شناسایی قرار گرفته ادامه پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از شناسایی شش محله ناکارآمد شهری در بیرجند خبر داد و گفت: تاکنون برای سه محله طرح تهیه شده است.

ایزدی اضافه کرد: علاوه بر این تاکنون در شش شهر دیگر نیز بافت های ناکارآمد شناسایی شده که در سه شهر طرح تهیه شده است و با این شناسایی می توان برنامه های عملیاتی روشنی در هر شهر دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه مسیر دومی که در بیرجند دنبال شده مسیر کارآمد نبوده است، بیان کرد: این مسیر که عمدتا در محدوده فرزان دنبال شده با نگاه تخریبی و از بالا به پایین دولت محور بود که سبب اعتراض مردم شده است.

نهاد توسعه گر در بیرجند راه اندازی می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید رویکرد خود را در این پروژه ها که مردم حذف شده اند، تغییر دهیم، عنوان داشت: بجای شرکت هایی که عمدتا کارشان اقتصادی است به نظر می رسد این نهاد باید جای خود را به نهاد مردم مبنا دهد.

ایزدی افزود: در همین راستا یک نهاد مجری به عنوان توسعه گر برنامه های بازآفرینی در بیرجند ایجاد می شود تا بتواند حلقه واسطه بین مدیریت شهری و مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه در بافت فرزان بیرجند با همین منابع مالی می توان مشکل را حل و بازگشایی محور را انجام داد، بیان داشت: برای حل مشکل در این زمینه دو راه وجود دارد نخست اینکه می توان ملک را با سایر املاک در محدوده تهاتر کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در روش دوم مردم می توانند با برخورداری از بسته های تشویقی و تسهیلات و خدمات فنی که دفتر خواهد داد مکان خود را نوسازی کنند.

ایزدی، صدور رایگان پروانه ساختمانی، پرداخت وام ودیعه مسکن و وام نوسازی را از جمله بسته های تشویقی در این زمینه عنوان کرد و افزود: علاوه بر این اگر خانه ارزشمند باشد وام مقام سازی می دهیم.

وی ادامه داد: این وام به ازای هر واحد ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه خواهد بود که بدون هیچ محدودیتی می توان به متقاضیان اعطا کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ورود ما به عرصه خصوصی و املاک مردم غلط بوده است، گفت: باید رویکرد جدیدی که در سند ملی به تصویب رسیده در محلات ناکارآمد شهری دنبال شود.