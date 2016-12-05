اجرای روش های نوین کشاورزی در ۱۰۰ هکتار اراضی وقفی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی ظهر دوشنبه در جمع معاونین اداره کل اوقاف به مناسبت هفته وقف با بیان اینکه بیشتر موقوفات خراسان جنوبی در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: باید در حفظ احیاء وبهره برداری اراضی کشاورزی برنامه ریزی صحیح و عملیاتی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه علی رغم خشکسالی ها و مشکلات روستاییان در حوزه درآمدی اما سنت وقف در روستاها زنده مانده است، گفت: مردم با کمترین امکانات سنت حسنه وقف را انجام می دهند و ما در این زمینه وظیفه داریم تا در حفظ و حراست موقوفه آنها امانت را راعایت کنیم.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی برابر نظرسنجی های انجام شده رتبه نخست کشور در اطلاعات دینی و مذهبی را دارند، عنوان کرد: این نشان از این دارد که مردم استان همیشه به اعتقادات پا بند بوده و هستند.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی با بیان اینکه نگهداری از موقوفات و اجرای نیت واقفان نیازمند توجه ویژه مسئولان امر است، گفت: هنگامی که سخن از وقف و نگهداری اموال امام زمان(عج) می‌شود وظیفه ماست تا در حفظ وحراست از اموال وقف تلاش کنیم.

گرایلی با بیان اینکه تا کنون هیچ برنامه خاصی در حوزه موقوفات بخش کشاورزی نداشته ایم، ادامه داد: تا کنون بیشتر برنامه ریزی روی مسکن و تجاری مورد توجه بوده است.

وی از کارگروه ویژه اموال وقفی کشاورزی در استان خراسان جنوبی خبر داد و بیان داشت: به دنبال این هستیم تا با برنامه ریزی دقیق بیشترین بهره وری را اراضی وقفی کشاورزی را داشته باشیم.