دکتری داروسازی بازبینی شد/ افزودن واحدهای علوم بالینی و ارتباطی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عبدالهی با بیان این خبر افزود: برنامه بازنگری شده دکتری عمومی داروسازی سبب بهبود شگرفی در نظام آموزشی داروسازی کشور می شود.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی اظهار داشت: برنامه آموزشی دکتری عمومی داروسازی آخرین بار در سال ۱۳۸۴ مورد بازنگری قرار گرفته بود لذا بازنگری امری مهم و ضروری بود. برنامه بازنگری شده امسال ابلاغ می شود و حاصل ۳۰۰ ساعت کاری توسط اعضای تیم تخصصی دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی کشور است.

عبدالهی خاطرنشان کرد: این برنامه با گذشتن از شوراهای مختلف و کسب موافقت نهایی به زودی برای اجرا در اختیار دانشگاه های کشور قرار می گیرد.

وی افزود: برای انجام بازنگری، ابتدا برنامه دکتری عمومی داروسازی در ایران با برنامه های مشابه در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، کانادا و انگلیس مقایسه شد و میزان نیاز به تغییرات مشخص شد. مقایسه ها نشان داد که به طور کلی برنامه داروسازی شامل ۴ بخش اصلی علوم پایه، علوم دارویی، علوم اجتماعی/رفتاری و علوم بالینی است.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی گفت: در برنامه قبلی، درصد کمی از برنامه به علوم بالینی (حدود ۱۰ درصد) و علوم ارتباطی (حدود ۱۰درصد) اختصاص داشت و بخش اعظم برنامه شامل مباحث علوم دارویی و پایه (بیش از ۷۰درصد) بود. در بازنگری صورت گرفته مباحث علوم بالینی و ارتباطی افزایش یافته است.

وی افزود: برای این منظور واحدهای جدیدی از قبیل دارو درمانی، رژیم های درمانی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، داروسازی بیمارستانی نظری، کارآموزی داروسازی بیمارستانی، کاراموزی در عرصه داروخانه شهری، کاراموزی داروسازی بالینی، داروسازی و طب سنتی به مباحث علوم بالینی و نیز واحدهای اقتصاد در داروسازی، مدیریت در داروسازی، اخلاق و قوانین در داروسازی به مباحث علوم ارتباطی و دارویی اضافه شدند.

عبدالهی اظهار داشت: در خصوص واحدهای علوم پایه در حد امکان بدون آسیب به بدنه اصلی برنامه درسی و نیز آموزش مباحث اصلی، پیرو بررسی ها و مشورت های انجام شده، واحدها کاهش و یا ویرایش شدند.

وی یادآور شد: همچنین با همکاری اعضای هیات علمی گروه های تخصصی داروسازی، تغییرات اساسی در محتوی دروس تمامی واحد های درسی تخصصی صورت گرفت و همه منابع درسی روزآمد شدند و علاوه بر کتب مرجع به زبان انگلیسی، مراجع و کتب پارسی نیز در نظر گرفته شدند.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی تاکید کرد: دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی به منظور بهبود هر چه بیشتر برنامه حاضر، از نظرات دست اندرکاران این رشته استقبال می کند و آماده است تا بازنگری بعدی نیز با فاصله کمتر بر اساس پیشرفت ها و رشد علم داروسازی در جهان و گسترش حوزه های کاری آن انجام شود.