نیمه کاره ماندن پروژه عمار یاسر در قم بعد از ۴۰ سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی قبل از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح از پل میثم که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد با اشاره به درخواست مردم برای جبران کمبودهای قم در فضاهای تفریحی اظهار داشت: بوستان ثامن که در ابتدای جاده گرمسار قرار دارد وضعیت فضای سبزش در حال بهبود است و ظرفیت اقدامات جدید در اطراف این بوستان وجود دارد.
وی افزود: پیشنهاد این بود که ۱۲۰ هکتار اراضی دولتی مجاور این را برای ساخت یک پارک بازی بزرگ اختصاص دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: این محدوده برون شهر قم است اما فقط سه چهار کیلومتر با شهر فاصله دارد و با توجه به بزرگراه شدن قنوات مسیر برگشت خوبی هم دارد.
وی افزود: با وجود اینکه این منطقه در حریم شهر قرار دارد اما خوب است دوستان شهرداری از ظرفیت اراضی دولتی در این مکان برای جذب سرمایهگذار استفاده کنند.
بهشتی با اشاره به اینکه در حوزه ترافیک کارهای خوبی در شهر قم در حال انجام است ابراز کرد: نزدیک به هشت سال از آغاز پروژه میثم گذشته بود که پیچیدگیهای زیادی داشت اما با همت مدیریت فعلی شهرداری قم به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه با افتتاح پل میثم رینگ دوم شهر به سمت تکمیل شدن میرود گفت: امیدواریم با تدابیری که اتخاذ شده هر چه زودتر شاهد افتتاح تقاطع ۱۵ خرداد باشیم.
هزینه چند برابری شهرسازی در کشور
معاون استاندار قم افزود: در پیشینه شهرسازی شهر قم این رینگها پیش بینی نشده و به همین دلیل در شهرسازی بسیار بیش از کشورهای پیشرفته هزینه میکنیم.
وی ادامه داد: در دنیا از نیم قرن پیش رینگها را طراحی کردهاند و هسته مرکزی شهر را دست نخورده باقی مانده و هم هزینه کمتری داشتهاند.
بهشتی با اشاره به اینکه بی برنامهگی در شهرسازی در هفت دهه گذشته موجب شده که ما بسیار پر هزینهتر شهرها را مدیریت کنیم ابراز داشت: پروژه عمار یاسر که از ۴۰ سال پیش شروع شده معلوم نیست کی قرار است به بهره برداری برسد و با این هزینهها و مشکلات حقوقی مشکلات بسیاری دارد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری قم باید این پروژه را پیگیری کند اضافه کرد: کمکی که در مجموعه استان درباره این پروژه بتوانیم انجام دهیم را دریغ نخواهیم کرد.
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