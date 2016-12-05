به گزارش خبرنگار مهر، علی معینی دانشمندی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور مسئولان روابط عمومی های ادارات و نهادهای دولتی استان سمنان به میزبانی استانداری، خطاب به ایشان با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا با شفافیت موضوع، مهم ترین دستاوردهای دولت برای مردم بیان شود، ابراز داشت: روابط عمومی پیشانی یک نهاد و به نوعی پیشانی فعالیت های دولت است لذا باید با شفافیت نسبت به اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته اقدام شود.

وی با انتقاد تلویحی از برخی خبرگزاری ها و نشریات استان سمنان، افزود: از برخی از رسانه ها و روابط عمومی ها انتظار می رود در ارائه عملکرد دولت در استان سمنان به دور هر گونه ضعفی، عملکرد بهتری داشته باشند چرا که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی و زندگی توسعه یافته هستند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان همچنین گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در حوزه های مختلف بهداشتی، درمان، اقتصاد، انرژی و ... صورت گرفته که آگاهی جامعه از این اقدامات قطعا به ترویج امید همگانی کمک می کند.

معینی دانشمندی بیان داشت: نباید با شایعه پراکنی و دروغ، فضای شبکه های مجازی را مسموم کرد چرا که فضای مجازی، شرایطی ویژه دارد و همانطور که می تواند ظرفیتی برای شفافا سازی اجتماعی باشد، به همان نسبت، می تواند فضا را مسموم کند و در این بین نقش روابط عمومی ها می تواند نقشی فعال و مهم قلمداد شود.

وی افزود: برهمگان مشخص و واضح است که دولت در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات در کنار لغو تحریم های ظالمانه عملکرد مثبتی داشته و رسانه ها باید پیروزی های نظام در عرصه هایی از این دست را به مردم اطلاع رسانی کنند تا همه از دستاوردهای این موفقیت ها مطلع و بهره مند شوند.