استانداران برنامه آمایش عالی استان را به دانشگاه ها واگذار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت علوم، عبدالرضا باقری در نشست معاونان اداری، مالی و مسئولان دبیرخانه هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی که در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد بر به کارگیری افراد اثرگذار و مسلط به مسائل دانشگاهی در ترکیب اعضای هیات امنا تأکید کرد.
وی هیات امنا را مهمترین رکن سیاستگذاری دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و نظام آموزش عالی کشور دانست و افزود: خوشبختانه با تلاشهایی که در سال گذشته از طریق رایزنی با مجلس و دولت انجام شد، قانون هیات امنا به عنوان قانون دائمی در برنامه تصویب شد و امیدواریم به زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ شود.
مشاور وزیر علوم با تأکید بر اهمیت به کارگیری افراد اثرگذار و مسلط به مسائل دانشگاه در ترکیب اعضای هیات امنا تصریح کرد: اگر اعضای هیات امنا به مسائل اجرایی استانها، صنعت و سایر بخشهای استان اشراف کامل داشته باشند، میتوانند کمک شایانی کنند تا هیات امنا به نقش و جایگاه واقعی خود که همانا سیاستگذاری است بپردازد.
وی نقش واقعی هیات امنا را سیاستگذاری کلان در دانشگاهها و موسسات آموزشی برشمرد و نقش حمایتی و نظارتی را از دیگر نقشهای هیات امنا دانست.
باقری درخصوص سیاستهای کلان در هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، بر تدوین برنامه راهبردی، تهیه برنامه جامع نیروی انسانی (هیات علمی و غیرهیات علمی)، تدوین طرح جامع عمرانی بر اساس برنامه راهبردی (بخصوص دانشگاههای تازه تاسیس) و استقرار نظام نظارت و ارزیابی به منظور پایش مداوم فعالیتها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در هیات امنا مأموریتگرایی موسسات دنبال میشود، تصریح کرد: در این خصوص باید از موازیکاری بین دانشگاههای دولتی استان پرهیز شود و برنامهریزیها با محوریت دانشگاه مادر استان انجام شود. همچنین بازنگری در فعالیتهای موجود و ایجاد تناسب بین رشتههای فعلی با زمینههای اشتغال و ارتباط بیشتر و منسجمتر با دستگاههای اجرایی استان نیز مدنظر قرار گیرد.
باقری با بیان اینکه باید استانداران برنامه آمایش آموزش عالی استان را به دانشگاهها واگذار کنند اظهار داشت: تعدادی از استانها این کار را انجام دادهاند و امیدوارم در سایر استانها نیز این امر محقق شود.
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیتهای ممیزه مرکزی درخصوص اصلاح ساختار اداری، تشکیلاتی و منابع انسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بر چابک سازی با استفاده از توسعه فناوری اطلاعات تأکید کرد.
باقری فراهم کردن زیرساختهای لازم برای ایجاد مراکز رشد، شرکتهای دانش بنیان و فعالیتهای کارآفرینی و نوآوری را از ضرورتهای جدید دانست و گفت: همچنین باید تقویت کارهای عملی و مهارتآموزی دانشجویان، جذب دانشجویان خارجی، اجرایی شدن برنامههای سلامت جسم و روان دانشجویان و توسعه زمینههای لازم برای مشارکت دانشجویان در انجام برخی از فعالیتهای موسسات را دنبال کنیم.
گفتنی است در این نشست نرم افزار سامانه هیات امنا (سامان ها) معرفی و ارائه شد.
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