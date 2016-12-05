۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

در مجمع عالی حکمت اسلامی؛

نشست اصل آنتروپیک و جنبه های فلسفی آن برگزار می شود

نشست علمی «اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، پنج شنبه ۱۸ آذر برگزار می شود.

نشست علمی «ما چرا اینجاییم!؟ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» پنج شنبه ۱۸ آذر برگزار می شود.

در این نشست دکتر سید حسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حامد صفایی پور دکترای فلسفه علم و دکتر ابراهیم آزادگان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به ارائه مباحث خود پیرامون: تبیین وضعیت موجود کل عالم، بررسی تبیین های غایت گرایانه و طبیعت گرایانه، جایگاه انسان در این تبیین ها و … پرداخته می شود.
دبیری علمی این نشست را دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی، دکترای فلسفه علم بر عهده دارد.

این نشست علمی پنج شنبه ۱۸ آذرماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی واقع در خیابان ۱۹ دی کوچه ۱۰برگزار می شود.
شرکت در این نشست علمی برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد.

