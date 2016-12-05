رفع قطعی آب اصفهان و ۵۵ شهر استان بعد از دو روز

خبرگزای مهر - گروه استان ها: از دو روز گذشته بارش‌ شدید باران در بالادست، آب ورودی‌ به تصفیه خانه باباشیخعلی را گل‌آلود کرد و همین امر سبب قطعی دو روزه آب شرب مردم اصفهان شد.

مدیر عامل آبفای اصفهان با بیان اینکه ورود حجم زیادی از آب گل آلود به تصفیه خانه باباشیخعلی که تصفیه خانه آب شرب است باعث شد که در تصفیه آب اختلال ایجاد شود، گفت: با وجودی که شب شنبه پس از یک روز کامل قطعی آب به مردم قول دادیم که آب شرب وصل می‌شود و این اتفاق افتاد اما ساعت یک و نیم نیمه شب بود که کدورت آب سنگین شد.

هاشم امینی بیان داشت: حداقل میزان ظرفیت تصفیه خانه سه متر مکعب است که تا اواخر شب گذشته مشکل قطعی و افت فشار آب حل شد.

میزان آب تصفیه خانه بابا شیخعلی در دو شب گذشته به دلیل بارش و گل آلود شدن بیش از حد آب حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و در مناطق جنوب اصفهان و ملک شهری آب قطع اما در شهرهای اطراف با آب چاه مشکل حل شده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: در سنوات گذشته اگر آب زاینده رود گل آلود می‌شد کل تصفیه‌خانه‌ها از مدار خارج می‌شد اما امسال تدابیری اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: میزان آب تصفیه خانه بابا شیخعلی در دو شب گذشته به دلیل بارش و گل آلود شدن بیش از حد آب حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

امینی گفت: در مناطق جنوب اصفهان و ملک شهری آب قطع اما در شهرهای اطراف با آب چاه مشکل حل شده است.

وی بیان داشت: در وضع طبیعی خروجی آب از تصفیه خانه حدود ۱۰ متر مکعب در ثانیه است که این میزان به نصف رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: املاح معلق و کدورت در آب ورودی به تصفیه خانه ۱۴۰ برابر شرایط عادی است.

توصیه به مردم برای صرفه جویی در آب

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با گل آلود شدن آب در دو روز گذشته تاکنون، ۵۵ شهر استان اصفهان قطع شده است.

علی بصیرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارش شب گذشته و ورود روان آب‌ها به شبکه فاضلاب فرایند تصفیه آب دچار مشکل شده است.

مشکل قطع یا افت فشار آب بیشتر در شهرهای اصفهان و بهارستان مبارکه ، فلاورجان، فولادشهر، اردستان، ورزنه، کوهپایه و شهرستان لنجان و برخوار ایجاد شده است

وی بیان داشت: به همین دلیل آب در مناطقی از شهر اصفهان و ۵۵ شهر استان قطع شده و در مناطقی افت فشار پیدا کرده است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: اتفاقی که سال های قبل هم بعد از بارندگی دردسرساز می‌شد گفته می شود آب امروز وصل می‌شود.

وی بیان داشت: مشکل قطع یا افت فشار آب بیشتر در شهرهای اصفهان و بهارستان مبارکه ، فلاورجان، فولادشهر، اردستان، ورزنه، کوهپایه و شهرستان لنجان و برخوار ایجاد شده است.

بصیرپور اعلام کرد: مشکل قطعی یا افت فشار آب در شهرستان‌هایی که بیشتر از چاه های محلی برای تامین آب استفاده می کنند کمتر است.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آب در استان اصفهان و پیش‌بینی بارش کم در این استان مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

آنچه در پی این حادثه قابل تامل است اینکه با وجود پیش روبودن فصل زمستان و قاعدتا بارش‌های سنگین برف و باران به طور قطع باید تدابیری برای حل مشکل گل آلود شدن آب ورودی به تصفیه خانه ها اندیشیده شود.