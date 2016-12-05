افزایش ۱۳.۵ درصدی بودجه جاری دانشگاهها در لایحه بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد حسین امید در سومین نشست مشترک معاونان اداری و مالی و مسئولان دبیرخانه های هیات امنای دانشگاه‌ها در دانشگاه شهید بهشتی افزود: در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور بودجه جاری دانشگاهها نسبت به سال ۱۳۹۵ به طور میانگین ۱۳.۵افزایش پیدا کرده است و برهمین اساس، بودجه جاری دانشگاهها در سال آینده درچارچوب مدل توزیع اعتبار بین ۶ الی ۴۰ درصد افزایش خواهدیافت.

وی از نکات مهم در خصوص بودجه دانشگاه‌ها، افزایش سهم درآمدهای اختصاصی نسبت به بودجه عمومی را عنوان کرد و افزود: بر همین اساس تا پایان برنامه ششم توسعه باید بیشتر از ۵۰ درصد اعتبارات دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود.

معاون اداری مالی وزارت علوم اظهار داشت: با مساعدت دولت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از سال ۹۲ تاکنون تجمیع شده در نظر گرفته شده است و با اختصاص این مبلغ تاپایان دیماه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید تمام بدهی های گذشته خود را تسویه کنند.

وی افزود: به دانشگاههایی که در سال گذشته و امسال براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی علوم منطقه ای و دیگر گزارشات معتبر عملکرد مساعدی در زمینه پژوهش داشته اند، در لایحه بودجه اعتبارات خاصی به عنوان تشویق پژوهشی در نظر گرفته شده است.

امید اختصاص ردیف های مستقل برای مدیریت سبز، بهینه سازی مصرف انرژی و مشارکت با خیرین آموزش عالی را از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور برای دانشگاه‌ها اعلام کرد.

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: آخرین هماهنگی ها با سازمان امور استخدامی و اداری در خصوص جذب نیروی انسانی دانشگاه‌ها در حال انجام است و تا پایان سال فراخوان استخدام نیروی انسانی اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید حسابداری تعهدی را در موسسه خود پیاده کرده باشند و معاونت اداری مالی وزارت علوم آماده هرگونه مشورت و همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این زمینه است.