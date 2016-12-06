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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۵

محققان پی بردند؛

نقش سلول های ایمنی طحال در بروز اضطراب

نقش سلول های ایمنی طحال در بروز اضطراب

محققان دریافتند سلول های ایمنی موجود در طحال در بروز اضطراب طولانی مدت بعد از یک استرس روانی نقش دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان فراوانی سلول های سفید خون در طحال می تواند عامل ارسال چنین پیام های به مغز باشد که منجر به بروز تغییرات رفتاری بعد از تجربه یک استرس مداوم می شود.

دانیل مک کیم، عضو تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گوید: «یافته های ما بر این احتمال تاکید دارند که سیستم ایمنی نشاندهنده یک هدف درمانی جدید برای درمان مشکلات سلامت روان است.»

محققان با مطالعه بر روی موش ها دریافتند که تغییر در سلول های ایمنی تقریبا تا یک ماه بعد از تجربه استرس در موش ها ادامه داشت.

به گفته محققان، ظاهرا استرس موجب تحریک آزادشدن سلول های بنیادی از مغز استخوان به سوی طحال می شود. در آنجا آنها وارد سلول های سفید خون موسوم به مونوسیت ها شده و به مرور زمان گسترش می یابند. سپس طحال تبدیل به مخزن سلول های التهابی می شود.

محققان دریافته اند که در حال حاضر طحال در حسی که بعد از بروز استرس طولانی مدت در موش ها اتفاق می افتد نقش دارد و منجر به بروز اضطراب و سایر مشکلات شناختی در موش ها می شود.

کد مطلب 3841703

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