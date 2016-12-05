پرداخت بیش از ۶۸ میلیارد ریال صدقه توسط مردم خیر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، حسین دشتی دوشنبه با بیان اینکه یکی از ظرفیت های جذب کمک های مردمی استفاده از صدقات است، افزود: صدقات جمع آوری شده در سرفصل های درمانی، جهیزیه، وام کارگشایی، اشتغال، عمران و مسکن مددجویی، امور فرهنگی و آموزش هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه صدقات مردمی در همان محل جمع آوری شده و برای رفع مشکلات نیازمندان آن منطقه هزینه می‌شود، ادامه داد: در هشت ماهه سال گذشته ۶۴ میلیارد ریال صدقه از صندوق های صدقات استان جمع آوری شد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه ضریب نفوذ صنادیق کوچک صدقات در استان ۳۴ درصد است، تصریح کرد: ۳۷۱ هزار صندوق صدقه کوچک، متوسط و بزرگ در سطح معابر و منازل وجود دارد.

وی با تقدیر از مردم نوعدوست استان خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال جاری بیش از ۶۸ میلیارد ریال صدقه در آذربایجان شرقی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است. کمک‌های مردمی بازوی توانمند این نهاد در کمک به محرومان و مددجویان تحت حمایت این نهاد به حساب می آید.

دشتی با بیان اینکه مردم نیکوکار آذربایجان شرقی به دلیل اعتقادات دینی و کمک به همنوع خود در دادن صدقه پیشتاز هستند، اظهار کرد: آذریها بیش از ۶۸ میلیارد ریال صدقه در هشت ماهه امسال پرداخت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین گفت: کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم در قالب صدقه و دیگر مساعدت‌ها به طور کامل صرف امور نیازمندان می شود و سامانه آنی پرداخت با هدف تسهیل و تسریع در روند کمک رسانی مردم و خیران راه اندازی شده که نیکوکاران می‌توانند به ساده‌ترین شکل ممکن صدقه خود را به دست نیازمندان برسانند.

وی سیستم آنی پرداخت را شیوه ای جدید برای پرداخت آسان و سریع کمک های نقدی توسط مردم استان به کمیته امداد عنوان و تاکید کرد: از طریق شماره گیری #۰۴۱*۱*۸۸۷۷* یا از طریق سامانه پیامکی(ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷) امکان پرداخت انواع کمک های نقدی وجود دارد.

دشتی با اشاره به اینکه در هشت ماهه سال گذشته ۶۴ میلیارد ریال صدقه از صندوق های صدقات استان جمع آوری شد، افزود: صدقه از مصادیق احسان است و به عنوان قرض به خداوند معرفی شده و برای آن آثار مادی و معنوی، دنیوی و اخروی بسیاری گفته شده است.