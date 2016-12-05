به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر عمادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ششمین همایش کشوری شعر آئینی ۷۲ خط اشک در دانشگاه پیام نور اصفهان اظهار داشت: برای این دور از این همایش ۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد در مرحله نخست ۷۰ اثر با نظر هیات انتخاب به مرحله داوری راه‌ یافته‌اند.

وی با اشاره به نظر هیات داوران در خصوص بررسی ۷۰ اثر راه یافته به مرحله انتخاب ابراز داشت: بر این اساس از بین این تعداد اثر ۴۲ اثر ارزشمند، ۱۷ اثر به عنوان آثار برتر و از ۲۵ اثر به عنوان آثار قابل تقدیر در این جشنواره معرفی شدند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان با بیان اینکه آثار استان‌های اصفهان و تهران موفق به راه‌یابی به مرحله دوم شده‌اند، افزود: در این راستا از میان ۴۲ آثار برگزیده سه استاد، دو کارمند و ۳۷ نفر دانشجو هستند، استان تهران با ۸ اثر و استان اصفهان با ۵ اثر در میان این ۴۲ اثر بیشترین برگزیده‌ها را دارند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌های دولتی با ۷۰ نفر، پیام نور با ۴۵ نفر دانشجو و دانشگاه آزاد با ۲۷ نفر بیشترین شرکت‌کنندگان دانشگاه‌ها در این همایش بودند، اضافه کرد: از بین شرکت کنندگان استانی نیز استان‌های اصفهان با ۵۲ شرکت کننده، تهران با ۳۵ و گیلان با ۱۱ بیشترین شرکت‌کننده‌ها را در این همایش داشتند.

حجت‌الاسلام عمادی با اشاره به اینکه رونمایی از کتاب و اپلیکیشن اشعار برتر سه سال گذشته نیز از دیگر برنامه‌های ششمین همایش کشوری شعر آئینی ۷۲ خط اشک است، اضافه کرد: همچنین در این همایش نشست‌های تخصصی و علمی با حضور شرکت کنندگان و داوران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ششمین همایش کشوری شعر آئینی ۷۲ خط اشک شاعران برتر ملی استان حضور دارند، اضافه کرد: شعرخوانی افراد برتر را در همایش خواهیم داشت، همچنین تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم، قرعه‌کشی کمک هزینه سفر به کربلا را پیش‌بینی کرده‌ایم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری شناسایی استعدادهای درخشان بین دانشجویان را از اهداف برگزاری ششمین همایش کشوری شعر آئینی ۷۲ خط اشک عنوان کرد و ابراز داشت: این همایش یک کار فرهنگی دانشجوئی است و به دنبال تاثیر آن بر محیط دانشگاه‌ها هستیم.