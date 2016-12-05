پیروزی تیم فوتسال امید ایران مقابل روسیه در اولین مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال امید ایران و روسیه از ساعت ۱۴:۱۵ امروز دوشنبه در تالار هندبال به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری ۴ بر ۲ شاگردان علی صانعی خاتمه یافت. سعید ابراهیمی، مهدی کریمی و بهنام فعال (دوبار)برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.

این دیدار قرار بود ساعت ۱۴ آغاز شود که به علت عدم حضور آمبولانس در محل برگزاری مسابقه با ۱۵ دقیقه تأخیر آغاز شد.

سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال و مشاور کمیته فوتسال، عباس ترابیان رئیس کمیته فنی فوتسال و تعدادی از مسئولان فدراسیون روسیه این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

همچنین اعضای تیم‌های ملی بزرگسالان دو کشور هم که قرار است پس از این دیدار به مصاف هم بروند، از روی این سکوها تماشاگر مسابقه بودند.

این مسابقه اولین دیدار تیم امیدهای ایران محسوب می‌شود.

همچنین یک داور از ایران و یک داور از روسیه قضاوت این دو مسابقه را بر عهده داشتند و حدود ۵۰ هوادار هم نظاره‌گر این دیدار بودند.