به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در نشست خبری کنگره نکوداشت آیت الله مظاهری که ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله مظاهری الگوی مسلم در حوزه تعلیم و تربیت اخلاقی هستند، در حوزه اخلاص کمتر سخرانی بوده است که صحبت نکنند و یکی از مدل‌های تربیتی ایشان تکریم همگان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به انتشار آثار گوناگون به بهانه تکریم آیت الله مظاهری، افزود: یک دوره کتاب ۳ جلدی به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی توسط محققان قمی در دست تدوین است که مقالاتی که در رابطه با شخصیت ایشان تهیه شده است. مقالاتی که در حوزه دروس اخلاق ایشان است و مقالاتی که به آیت الله مظاهری هدیه شده است را شامل می‌شود و علاوه بر این زندگینامه ایشان هم در ۶۰۰ صفحه به انتشار می‌رسد.

رئیس انجمن ترجمه حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در این کنگره منتخب آثار آیت الله مظاهری در قالب ۱۰۰۰ صفحه رونمایی می‌شود، تصریح کرد: یک کار ۳۰۰ صفحه‌ای هم آشنایی با شخصیت آیت الله مظاهری است که نگاه ایشان به انسان و جهان را به تصویر می‌کشد.

وی افزود: در کنار این موارد آثار خود ایشان است، ۲۸ اثر از ایشان به ثبت رسیده که در حوزه‌های فقه و قواعد فقهی و شرح بر ادعیه است.

حجت الاسلام ارزانی از انتشار اثری به زبان انگلیسی هم خبر داد و گفت: اثر اخلاق ۴ جلدی آیت الله مظاهری در یک جلد تلخیص شده است و مجموعاً ۳۶ جلد برای اجرای این کنگره در حال آماده سازی است.

رونمایی تمبر یادبود به نام آیت الله مظاهری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از رونمایی تمبر یادبود به نام آیت الله مظاهری و به اسم کنگره هم خبر داد و افزود: برای آیت الله مظاهری همیشه حمایت از دین اصلی بوده که بسیار به آن اهتمام داشته‌اند، ولایت فقیه هم از جمله تأکیدات ایشان است که هم درس ولایت فقیه داشته‌اند و هم سه جلد کتاب دراین موضوع به تحریر درآورده‌اند.

وی ادامه داد: رهاکردن قم که مهد تشیع است و هجرت به استان دیگر نیاز به ایثار و مجاهدت داشت که ایشان انجام دادند، ایشان چهره‌ای فراملی هستند و برای ۷ کنگره ادیان مختلف پیام صادر کردند

که در همه این کنگره‌ها پیام ایشان فصل الخطاب بود.

حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه حضور ایشان در حوزه علمیه اصفهان فصل نوین و جدیدی را ایجاد کرد، تصریح کرد: مرکز مشاوره، مرکز مدیریت و مرکز یارانه‌ای حوزه علمیه اصفهان با حضور ایشان شکل گرفت، درس اخلاق ایشان نوشدارو خاص و عام است و بسیاری از مردم از سال‌ها قبل از درس اخلاق ایشان در پای رادیو استفاده می‌کردند.

وی افزود: آیت الله مظاهری در حوزه اخلاق صاحبت مکتب هستند و مکتب اصالت الفطره به نام ایشان است.