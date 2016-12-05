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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان علوم پزشکی تشکیل می شود

کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان علوم پزشکی تشکیل می شود

دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پروین پاسالار مدیر امور نخبگان دانشجویان استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، با اعلام این خبر افزود: این دستورالعمل با توجه به اقتضائات خاص و ضرورت توجه به مسائل مختلف دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و عدم وجود مرجع تصمیم گیری مستقیم در دانشگاه ها برای حل مسائل و درخواست های مرتبط با استعدادهای درخشان ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت و امیدواریم با ابلاغ این دستورالعمل زمینه های تکریم و کشف استعداد دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان کشور و بهره برداری از ظرفیت های ذهنی این عزیزان در راستای اعتلای نظام سلامت کشور فراهم شود.

پاسالار افزود: به همین منظور نشست هم اندیشی مسئولین دفاتر استعدادهای درخشان با مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعدادهای درخشان وزارت بهداشت و کارشناسان ستادی در محل معاونت آموزشی وزارت بهداشت برگزار شد که طی آن مسئولین دفاتر به بیان نظرات و اقدامات انجام شده در زمینه استعدادهای نخبه دانشگاه خود پرداختند.

مدیر امور نخبگان دانشجویان استعدادهای درخشان وزارت بهداشت با اشاره به حمایت از استعدادهای درخشان و تربیت نیروی انسانی نخبه در بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، ابلاغ این دستورالعمل را در جهت پاسخگویی به ابهامات دانشگاهها در خصوص آئین نامه و بانک اطلاعاتی استعدادهای درخشان و موارد مرتبط بسیار راهگشا دانست.

کد مطلب 3841714

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