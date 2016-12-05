به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی با اشاره به اینکه بازرسی از سازمان‌ها امری ضروری است، گفت: همه فعالیت‌ها و اقدامات کمیته امداد در بخش‌های مختلف به طور مداوم مورد نظارت وحسابرسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بازرسی نامحسوس در سطح استان و شهرستان مرتبا انجام می شود، خاطر نشان کرد: به منظور رسیدگی به مشکلات و پاسخ به موقع به شکایات مردمی ۲ مرحله در سال، فعالیت ها و عملکرد همکاران در امداد به صورت ویژه مورد بازرسی قرار می گیرد و سامانه ای برای این منظور هم ایجاد شده است.

وی قانون مداری و قانون گرایی در کمیته امداد را یک اصل دانست و بیان کرد: کمیته امداد یک نهاد ارزشی است و مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری به مردم نیازمند خدمت رسانی می کند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر قانون مداری و خدمت خالصانه به جامعه هدف را یک اصل دانست و اظهار داشت: کمیته امداد یک نهاد ارزشی است و مستقیما توسط دفتر مقام معظم رهبری نظارت و کنترل می شود.

وی با بیان اینکه کنترل و نظارت بر هر سازمان باعث تعالی در بحث ارائه خدمات بیشتر به خدمات گیرندگان، شایسته سالاری، پویایی و نشاط سازمان می شود، گفت: کمیته امداد در بحث خدمات رسانی و سلامت اداری جزء دستگاه های برتر است.

لطفی تصریح کرد: سیاست امداد در امر بازرسی و نظارت، بحث خود کنترلی است و حوزه بازرسی عاملی برای ارائه خدمت مطلوب برای جامعه هدف است.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی مددجویی یک رسالت مهم امداد است، گفت: رعایت اصول توانمند سازی در گرو سلامت اداری است و در این خصوص باید شاخص های مرتبط رعایت شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه ارائه خدمات برای جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد در استان، نیازمند ظرافت و دقت در تمام ابعاد خدمات رسانی است، خاطرنشان کرد: بضاعت امداد در راستای رفع مشکلات و محدودیت ها و نیازمندی های مددجویان و مراجعه کنندگان کافی نیست ولی با این کمبود ها تلاش می‌کنیم در امر توانمند سازی مددجویان و جامعه هدف هیچ تسامحی صورت نگیرد.

نشست هماهنگی و تعامل کمیته امداد و اداره کل بازرسی استان، با حضور مدیر کل کمیته امداد استان، شورای مدیران این نهاد و کارشناسان اداره کل بازرسی استان در سالن جلسات کمیته امداد استان برگزار شد.