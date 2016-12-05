به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشار فیلم و صدای قصهگویی مربیان کانون در فضاهای اینترنتی یکی از انتظارهایی است که همواره خانوادههای کودکان ونوجوانان فارسی زبان ایران و جهان از کانون به عنوان متولی اصلی برگزاری جشنواره بینالمللی قصهگویی داشتهاند جشنوارهای که قرار است بهمن ۱۳۹۵ نوزدهمین دورهاش در تهران برگزار شود.
در عین حال سابقه ۵۱ سال فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که با دارا بودن ۹۵۵ مرکز فرهنگیهنری در سراسر کشور قصهگویی را به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فعالیتهای خود مورد توجه قرار داده است به این انتظار ابعاد گستردهتری میبخشید.
اکنون کانون پس از سالها با راهاندازی پرتال کودک بخش ویژهای را به انتشار قصههای مربیان خود به ویژه قصههای دورههای مختلف جشنواره اختصاص داده است و پس از آن قصههای برگزیده و مناسب دیگر قصهگویان ایران و جهان نیز به تدریج در این بخش بارگذاری خواهد شد.
بر اساس این خبر، کودکان و نوجوانان، والدین، مربیان و فعالان حوزه کودک و نوجوان میتوانند با مراجعه به بخش فیلم و صوت این رسانهی مجازی قصهگوییهای چند دورهی اخیر جشنوارهی بینالمللی قصهگویی کانون را مشاهده کنند.
بخش فیلم و صوت یکی از خدمات ارایه شده در پرتال کودک و نوجوان است که در آن کاربران میتوانند به قصهگویی، فیلم، پویانمایی، موسیقی و نمایش دسترسی داشته باشند.
بر همین اساس، فعالیت پرتال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از چندی پیش با هدف ارایهی محتوای مناسب و خدمات مورد نیاز کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پرتال کودک به نشانی www.koodak۲۴.ir از محصولات و خدمات فرهنگی مرتبط با حوزهی کودک استفاده کنند.
