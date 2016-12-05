بدعهدی آمریکا در ماجرای برجام/ خوی استکباری آمریکا اثبات شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی قبل از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح پل میثم که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد با اشاره به مشکلاتی که در کشور به واسطه دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی وجود دارد اظهار داشت: در این چند سالی که در تحریم‌های ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار گرفتیم، با وجود همه مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی در سطح استان پیشرفت خوبی داشته است.

وی با اشاره به دلایل این موفقیت افزود: یک روحیه انقلابی وجهادی میان مدیران استان وجود دارد که این قابل تقدیر است و اینکه وحدت و همدلی خوبی در میان مسئولین استان در بخش‌های مختلف وجود داشته است.

این نماینده مجلس گفت: حمایت و همدلی مردم قم از مسئولین و صبر و شکیبایی آنها یکی دیگر از دلایل موفقیت قم در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در طول چند سال گذشته مقاومت ملت ایران موجب شکست نقشه‌های دشمنان انقلاب اسلامی شده خاطرنشان کرد: همه دولت‌های دنیا در فشار به ملت ایران به اجماع رسیدند و هر دولت دیگری بود با این شرایط از پا در می آمد.

امیرآبادی با اشاره به اینکه ملت ایران با مقاومت خودش دشمنان را پای میز مذاکره کشاند گفت: آمریکایی‌ها پیش از مذاکرات بارها پیغام برای مسئولین ایرانی فرستاده و کشورهایی مانند عمان را واسطه قرار دادند تا با ملت ایران مذاکره کنند.

وی با بیان اینکه وقتی تحریم‌ها شکست خورد آمریکایی‌ها پای مذاکره آمدند افزود: آمریکایی‌ها نشان دادند که بد عهد هستند و معاهدات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و در قضیه برجام هم آمریکا خوی استکباری خود را نشان داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور ابراز داشت: بخش اعظم این مشکلات به مدیریت مدیران کشور برمی‌گردد.

ریشه مشکلات اقتصادی در کشور

وی با اشاره به عدم هماهنگی بین بنگاه‌های مختلف تجاری کشور خاطرنشان کرد: بانک‌ها بیمه‌ها سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی و عدم حمایت از کارآفرینان که کمک کرد که بخشی از مشکلات کشور به درستی حل نشود.

امیرآبادی با اشاره به اینکه باید همه اهتمام داشته باشیم که هم در قانون گذاری و در اجرا این مشکلات را حل کنیم گفت: ورود نیروهای انقلابی با روحیه بسیجی و جهادی در کارها کمک بسیاری به کشور کرد.

وی افزود: قرارگاه خاتم الانبیا در این سال‌ها در کشور کارهای بزرگی انجام داد که از جمله می‌توان به پروژه آبرسانی قم و بزرگراه قم گرمسار و همچنین متروی قم اشاره کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت به دلیل مشکلاتی که دارد در بسیاری از این پروژه‌ها به قرارگاه بدهکار است.

وی با بیان اینکه ارتش هم در پروژه‌ها ورود پیدا کرد و باید از قرارگاه قائم در این زمینه تشکر کرد گفت: مدیریت جدید این قرارگاه هم خیلی علاقه دارند که کارها خوب پیش برود و از زمان ورود ایشان پروژه میثم مقداری سرعت گرفت.

امیرآبادی اظهار داشت: مدیر جدید قرارگاه به ما قول داده که عرشه پل به زودی انجام و به مدیریت شهری تحویل شده و برای باقی پروژه هم باید با همکاری شهرداری و قرارگاه در یک فضای خوب و صمیمی پیش برود.

وی با بیان اینکه پروژه میثم هم از زمانی که من شورا بودم شروع شد وابتدا قرار شد چند باکس در این محدوده قرار بگیرد افزود: بنا بود این پروژه را راه آهن انجام دهد اما راه آهن تعهدش را اجرا نکرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروژه‌های شهری نباید اینهمه طول بکشد گفت: دوستان تاخیر را از چشم قرارگاه قائم نبینند و نباید یک مجموعه ارزشی زیر سوال قرار بگیرد.

وی افزود: قرارگاه در وضعیتی پروژه را تحویل گرفت که نیمه کاره بود و قسمتی از آن در تعهد راه آهن بود.

رضایت بخش بودن وضعیت پروژه‌های عمرانی

امیرآبادی با اشاره به اینکه وضعیت الان پروژه‌های شهر قم برای مجموعه نمایندگان استان رضایت بخش است ابراز داشت: در پروژه میثم به دلیل عرض معبر و خیابان قطعا خانه‌هایی که در کنار پل قرار گرفته‌اند اذیت خواهند شد.

وی با اشاره به قول شهردار برای نصب پنل‌هایی به عنوان عایق صوتی در مجاورت پل گفت: اگر بشود این اقدام در باقی پروژه‌های داخل شهر انجام شود کار مناسبی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های علمیه به شهرداری قم اظهار کرد: دستور تخصیص برای این بدهی‌ها صادر شده است.

وی افزود: استاندار هم دستور داده که تمام ادارات بدهی را اعلام کند و وزیر اقتصاد هم نامه‌ای در این رابطه به هیئت وزیران فرستاده که امیدواریم در دستور جلسه این هفته هیئت وزیران قرار بگیرد.