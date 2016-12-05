مجتمع فرهنگی و هنری در ارومیه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای شهر ارومیه، محمدرضا علیزاده امامزاده با بیان اینکه احداث مجموعه فرهنگی و هنری توسط شورای اسلامی شهر ارومیه باید مورد توجه قرار گیرد اظهارداشت: ایجاد چنین مجموعه فرهنگی و هنری زمینه جذب هرچه بیشتر فعالان این حوزه را فراهم میکند و بدنبال آن توسعه فرهنگ و هنر را در ارومیه در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این خصوص شاهد ایجاد فضای فرهنگی و هنری جدید نیز در شهر خواهیم بود، یاد آور شد : در این زمینه علاوه بر منسجم تر شدن کارهای فرهنگی، زمینه های ایجاد اشتغال نیز برای جوانان جویای کار و علاقه مند به هنر و فرهنگ فراهم می آید.

علیزاده امامزاده افزود: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده این مجتمع فرهنگی و هنری در قالب بخش اداری، سالن سینما و سالن فرهنگ، فروشگاه، گالری عکس، نمایشگاه کتاب و بخش های دیگر خواهد بود و هنرمندان و فرهنگیان می توانند در این مجتمع به سهولت به امورات خود بپردازند.

علیزاده یادآور شد: ایجاد چنین مجتمع های می تواند اهالی هنر و فرهنگ ارومیه را گرد هم آورد تا با کنار هم بودن نقطه نظرات خود را به یکدیگر انتقال داده و برای رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ارومیه گام بردارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه هم اکنون در حال طرح اقدامات، مطالعات و طرح توجیهی احداث مجتمع فرهنگی و هنری در ارومیه هستیم ادامه داد : لازم است سرمایه گذاران در این زمینه بیش از پیش فعال باشند.

وی شناسایی استعدادها در این مجتمع فرهنگی را از دیگر مزیت ها عنوان کرد و گفت : در ارومیه استعدادها در حوزه فرهنگ و هنر مورد شناسایی قرار نمی گیرند و در بسیاری از موارد شاهد نادیده گرفته شدن استعدادها هستیم و انتظار می رود سرمایه گذاران و فعالان خیر در حوزه فرهنگ هنر نیز بتوانند از جوانان در تهیه فیلم و سایر تولیدات فرهنگی و هنری بیش از پیش حمایت کنند.