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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

معاون ارشاد استان بوشهر:

جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان در بوشهر برگزار شد

جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان در بوشهر برگزار شد

بوشهر - معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان در دبستان دخترانه باهنر بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، آنیتا مظفری در بازدید از جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در دبستان دخترانه باهنر بوشهر اظهار داشت: این باشگاه‌ها می‌تواند در شهر و روستا در کتابخانه‌ها، مدارس، مجتمع‌های مسکونی، مساجد و .... که کودکان و نوجوانان گردهم می‌آیند تشکیل شوند، و به کتاب خوانی بپردازند. 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: ما در این جشنواره به دنبال این هستیم که کودکان و نوجوان را از همین سنین پایین به کتاب خوانی تشویق کنیم.

مظفری ادامه داد: هدف ما از اهدای کتاب این است که  شما کتاب بخوانید و در مورد کتاب گفت وگو کنید و نوشتن کتاب را یاد بگیرید و بتوانید با مطالعه و فرهنگ کتاب دوستان خود را به این کار تشویق کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این بازدید یکی از اعضای باشگاه کتاب‌خوانی در حضور معاون فرهنگی به کتاب خوانی پرداخت. 

در پایان کتاب هایی توسط معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیر دبستان کتاب هایی به دانش آموزان دبستان اهداء شد.

کد مطلب 3841736

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