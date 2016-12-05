به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلولین فعال و نمونه شهرستان رزن، رفع یا اصلاح موانع فیزیکی معابر، تعمیر و نصب پل همسطح مناسبسازی، نصب بالابر منازل معلولان احداث رمپ ایستگاههای اتوبوس، تعمیر و نصب تابلو ویژه معلولین از مهمترین اقدامات دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای ارائهی خدمات به معلولین و جانبازان عنوان کرد و گفت: خدمترسانی به جامعه معلول یک وظیفه انسانی است و نیاز به دستورالعمل و قانون ندارد.
وی افزود: با توجه به گرایش جمعیت کشور به سمت سالمندی و لزوم ایجاد شرایط خاص برای زندگی سالمتر و راحتتر این قشر از افراد، اهمیت مناسبسازی اماکن عمومی دوچندان خواهد شد و اکنون لازم است مناسبسازی در روستاها به شکل بنیادین پیگیری شود.
فرماندار رزن با اشاره به وجود ۱ هزار و ۶۰۰ خانوار معلول در شهرستان رزن، گفت: این تعداد خانوار جمعیتی ۵ هزارنفری را شامل میشوند.
وی در پایان بابیان اینکه در سطح شهرستان رزن دو آموزشگاه استثنایی وجود دارد، گفت: ۷۷ دانشآموز معلول در رزن مشغول به تحصیل هستند.
شایانذکر است که در پایان این مراسم از ۳۵نفر از معلولان نمونه و موفق شهرستان رزن تجلیل شد.
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