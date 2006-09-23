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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۸:۳۲

/ در آذربايجان شرقي /

300 هزار نفر روز از جوانان در اردوهاي هجرت شركت كردند

رئيس سازمان بسيج سازندگي آذربايجان شرقي گفت: 100 ميليارد ريال به 20 عرصه سازندگي در استان اختصاص يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرهنگ علي مددي افزود: اين اعتبارات از محل اعتبارات استاني به عرصه هاي سازندگي استان از جمله حفاظت از محيط زيست، بازسازي مدارس، مرمت و ساخت واحدهاي مسكوني براي كمك به محرومان ، ريشه كني بيسوادي ، كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص پيدا كرد.

وي گفت: براي انجام اين طرح ها با اعتبارات مذكور، تاكنون بيش از 300 هزار نفر روز از جوانان و دانش آموزان استان آذربايجان شرقي مشاركت كرده اند.

مددي ، عمده اقدامات انجام شده در اجراي پروژه هاي مذكور در قالب اردوهاي هجرت دانست و از عمده كار پروژه ها در آخرين روزهاي اردوهاي هجرت در فصل تابستان خبر داد.

وي خاطرنشان كرد: فعاليت جوانان و دانش آموزان براي اجراي اين طرح ها پس از فصل تابستان هم ادامه دارد.

کد مطلب 384174

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