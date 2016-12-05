انتقاد از عملکرد میراث فرهنگی و اوقاف در بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی بعد از ظهر دوشنبه در ستاد بازآفرینی شهری استان اظهار کرد: طرح هایی که با مشارکت مردم انجام می شود از طرح های خاص دولتی موفق تر است.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که جاهایی که دولت به اجبار ورود پیدا کرده فرآیند انجام کارها طولانی شده است، بیان کرد: مردم باید نقش اصلی را در برنامه ها داشته باشند چراکه هر جا مردم مشارکت داشته اند برنامه ها موفقیت آمیز بوده است.

استاندار خراسان جنوبی برای بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری دستگاه ها باید تسهیل گر امور باشند، عنوان داشت: علاوه بر این باید دستگاه ها خدمات زیربنایی و روبنایی را برای مردم ایجاد کنند.

در شهرهای دارای بافت فرسوده راه تنفس و رشد مردم را نباید گرفت

پرویزی با تأکید بر اینکه در شهرهای دارای بافت فرسوده راه تنفس و رشد مردم را نباید گرفت، بیان داشت: در جاهایی که می توان به صورت عادی مدیریت کرده و سرمایه گذاری و بهسازی منطقه را تسهیل کرد، باید این کار را انجام داد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیش از بیش دستگاه ها تأکید کرد و گفت: راهکارهای قانونی زیادی وجود دارد که می تواند برای حل مشکلات مردم در بافت فرسوده و ناکارآمد انجام داد.

استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه در حال حاضر ذهن همه تنها متوجه منابع نقدی است، افزود: اگر منتظر اعتبارات دولتی باشیم عمر خدمتی و حتی طبیعی ما برای حل مشکلات نمی رسد بنابراین باید از روش های مشارکتی و مردمی استفاده کرد.

لزوم جلب مشارکت مردم در اجرای پروژه ها

پرویزی با اشاره به اینکه در برخی امور پروژه ای را تعریف کرده ایم که بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال به هیچ نتیجه ای نرسیده و مردم معطل مانده اند، بیان کرد: اگر مردم می توانند کار را انجام دهند باید کار را به مردم واگذار کرد چراکه اگر قرار باشد دولت کارها را انجام دهد ۵۰ سال دیگر هم کاری انجام نمی شود.

وی ادامه داد: در این راستا باید با پرداخت تسهیلات و ایجاد مشوق ها مردم را با خود همراه کرد تا بتوان با مشارکت مردم کار را انجام داد.

استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه اوقاف و میراث فرهنگی در بازآفرینی شهری نقش ترمز را ایفا کرده اند، بیان کرد: این دستگاه ها باید مشکل را حل کنند چراکه داد مردم درآمده است.

پرویزی خطاب به این دستگاه ها گفت: در مناطقی که می توانید تملک کنید و گرنه کنار بکشید، اگر هم مصوبه ملی دارد باید تکلیف آن مشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند، عنوان داشت: در این راستا می توان با استفاده از طرح جدید میراث فرهنگی به صورت مشارکتی بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کرد.