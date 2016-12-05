بودجه کافی به نسبت تعداد معلولان استان کرمانشاه در دست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی امروز دوشنبه در همایش ملی روز معلولان در کرمانشاه که در محل بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد، گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان بهزیستی وجود نداشت و شهید فیاض بخش توانست با ادغام چندین موسسه خیریه بهزیستی را ایجاد کند.

وی اظهار داشت: از جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور تعداد ۵ میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آنها را معلولین تشکیل می دهند.

مشاورعالی استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش تعداد معلولان در نتیجه اتفاقات و سوانح، گفت: تعداد معلولان در کشور سالانه ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر افزایش می یابد که در این خصوص باید تدابیری اندیشیده شود که از ازدیاد این جمعیت پیشگیری کنیم.

همتی ادامه داد: بر اساس آمار در استان کرمانشاه ۳۲ هزار معلول داریم که بودجه کافی برای این تعداد در دست نیست.

مشاورعالی استانداری کرمانشاه، همچنین به خدمات شبانه روزی کارکنان بهزیستی اشاره کرد و یادآور شد: در زمینه تردد معلولین مشکلاتی وجود دارد که در این خصوص مقرر شده در ۸ نقطه از شهر، جهت مناسب سازی اقدامات لازم صورت بگیرد.

همتی خاطر نشان کرد: در زمینه مسکن برای جانبازان و خانواده های دارای ۲ معلول به بالا کمک های خوبی شده که طی آن، سال گذشته توانستیم ۳۳ واحد به آنها تحویل دهیم و امید است امسال این تعداد به ۵۴ واحد افزایش یابد.