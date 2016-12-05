حذف سهم هلال احمر از حق ثبت در لایحه بودجه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی روز دوشنبه در آیین روزجهانی داوطلب با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته به منظور تامین هزینه های وظایف حاکمیتی جمعیت هلال احمر ۴۲ درصد از حق ثبت در کشور را در اختیار این نهاد قرار داده بود که متاسفانه در لایحه بودجه امسال دیده نشده است، افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس این موضوع را اصلاح کنند.

وی افزود: این هزینه ها صرف امداد رسانی در هنگام بحران ها و حوادث همانند تصادف قطار درسمنان، حوادث اربعین و سایر موارد امدادی می شود.

احمدی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تعداد داوطلبان هلال احمر در ایران گفت: این میزان داوطلب در مقایسه با دیگر کشورها بسیار مطلوب است و نشان می دهد مسوولان تنها باید بستر را فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه علاقه مند هستیم بسیار از فعالیت ها به مردم واگذار شود، اظهارکرد: خانه های هلال نمونه این برنامه است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: برای ایجاد خانه های هلال قرار نیست ساختار جدید و یا کارمند استخدام شود. بلکه تنها می خواهیم از فضاهای موجود مثل مدارس و مساجد و آموزش همگانی نیروهای مردمی بهره مند شویم تا در هنگام بروز سانحه و حوادث مردم همان روستا و محل که آموزش های لازم را فرا گرفته اند تا رسیدن امدادرسانان به کمک مصدومان بپردازند.

به گفته احمدی، طرح خانه های هلال برای مدت شش ماهه به استان ها ابلاغ شده است. سه ماهی از ابلاغ آن می گذرد و هنوز به صورت آزمایشی است اما بعد از آن اصلاحاتی روی آن انجام خواهد شد.