رشد ۱۳۳ درصدی اعتبارات سازمان محیط زیست در بودجه ۹۶

محمد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق آمار و ارقام موجود، اعتبارات کل سازمان حفاظت محیط زیست منهای اعتبارات استان ها، از حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است، تاکید کرد: این افزایش اعتبار و رشد قابل توجه بیانگر نگاه ویژه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و اهمیت این حوزه است.

مجابی افزود: بودجه تقدیمی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی مبتنی بر رویکردهای درون زایی، برون گرایی، دانش بنیانی، عدالت محوری و مردمی بودن است.

وی ادامه داد: بنا بر همین رویکردها، دولت الزاماتی برای تدوین بودجه در نظر گرفت که از جمله مهم ترین آن ها، حداکثری بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، رعایت انضباط مالی و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی با اولویت های مختلف در نگاه حاکمتی و بخش عمومی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در بودجه ۱۳۹۶، ضوابط مالی مشخص ناظر بر بودجه در دو بخش بودجه های هزینه ای و بودجه های تملک دارایی است.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که مهم ترین موضوع در این بخش، بهره وری است، تصریح کرد: حوزه بهره وری کمک موثری برای مباحث مرتبط با محیط زیست است.

محیط زیست، توسعه شبکه ریلی کشور، آب و فاضلاب چهار محور اصلی بودجه ۹۶

این مقام مسئول با یادآوری موضوعات مورد توجه در لایحه بودجه ۹۶، گفت: تعیین چهار محور اصلی محیط زیست، توسعه شبکه ریلی کشور، آب و فاضلاب در بودجه ۹۶، کمکی است تا طرح تملک دارایی سرمایه ای برای حوزه محیط زیست داشته باشیم.

مجابی افزود: با توجه به نگاه ویژه ای که به محیط زیست در این حوزه شده است، میزان اعتبارات حوزه محیط زیست نیز مورد توجهی ویژه قرار گرفت.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی سهم اعتبارت حوزه محیط زیست از سال شروع به کار دولت یازدهم تا کنون نشان می دهد، در سال ۱۳۹۲ تنها ۸ صدم درصد از بودجه عمومی کل کشور به محیط زیست اختصاص داشت در حالیکه این میزان در بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۱ صدم درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در صورتی که سهم اعتبارات استانی را هم به اعتبارات ملی اضافه کنیم، این میزان از ۱۷ صدم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۹ صدم درصد در بودجه ۱۳۹۶ افزایش پیدا می کند.

اختصاص ردیف های خاص اعتباری در بودجه ۹۶ برای گرد و غبار، تغییر اقلیم و کاهش آلودگی هوا

معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: بر اساس آنچه به صورت ویژه در لایحه بودجه ای دولت برای محیط زیست آمده، برای موضوعات گرد و غبار و تغییر اقلیم، همچنین کاهش آلودگی هوا ردیف های مشخص و اختصاصی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است.

مجابی با بیان اینکه بر طبق آمار و ارقام موجود، اعتبارات کل سازمان حفاظت محیط زیست منهای اعتبارات استان ها، از حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است، تاکید کرد: این افزایش اعتبار و رشد قابل توجه بیانگر نگاه ویژه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و اهمیت این حوزه است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به اینکه رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۹۵ کمتر از ده درصد بوده، رشد مجموع اعتبارات ملی و استانی سازمان در لایحه بالغ بر ۱۳۳ درصد است.