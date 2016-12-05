ارسال نامه به قاضی سراج/دولت عزمی برای عزل مدیران بازنشسته ندارد

سجاد سالک، رئیس شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر ارسال نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این نامه در خصوص برخورد با بازنشستگان شاغل در ارگان های دولتی تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم پایان مدت زمان قانونی، شاهد استمرار حضور بازنشستگان در مسئولیت های خود هستیم افزود: به نظر می رسد برخی نهادهای دولتی این قانون را جدی نگرفته و عزمی برای خاتمه دادن به استفاده از بازنشستگان ندارند.

سالک ادامه داد: انتظار می رفت در شرایطی که مسئولان ارشد دولت بر موضوع جوانگرایی و چرخش نخبگان تاکید فراوانی می کنند در عمل هم شاهد پایان پیرسالاری در مجموعه مدیریتی دولت باشیم اما نه تنها در سه سال گذشته اراده و روحیه ای برای پایان بخشیدن به مسئولیت بازنشسته ها مشاهده نشد بلکه اکنون با وجود نص صریح قانون هم رد پای بازنشستگانی را می بینیم که هنوز از مسئولیت خود خداحافظی نکرده اند.

رئیس شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه بررسی های مرکز پژوهش های حزب ندای ایرانیان نشان می دهد مجموع بازنشستگان غیر قانونی شاغل در نهادهای دولتی یک لیست بلندبالای چندصد نفره را شامل می شود گفت: حزب ندای ایرانیان در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار برخورد با این افراد شده است.

وی با بیان این که بر اساس گزارش های تهیه شده، وزارت نفت در استفاده از بازنشستگان بیشترین تخلف را انجام داده گفت: درخواست حزب ندای ایرانیان همراه با اسامی متخلفین روز سه شنبه تحویل سازمان بازرسی کل کشور خواهد شد و حزب ندای ایرانیان این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.