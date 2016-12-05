فرمانده کل ارتش بر افزایش توان عملیاتی نهاجا تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی با حضور در پایگاه شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس توان عملیاتی این پایگاه را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در قسمت های آموزشی، عملیاتی، بازآماد و آشیانه؛ توان رزمی و عملیاتی پایگاه شهید عبدالکریمی را مورد ارزیابی قرار داد و بر افزایش روز افزون توان عملیاتی و بهره گیری از آخرین آموزش ها و تجهیزات تأکید کرد.

همچنین با حضور سرلشکر صالحی در رمپ پروازی، سه فروند جنگنده اف۴ نیروی هوایی ارتش به پرواز درآمده و آمادگی تیزپروازان این نیرو را برای حفاظت از امنیت آسمان ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.