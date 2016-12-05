  1. استانها
  2. البرز
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

معاون برنامه ریزی فرمانداری فردیس خبر داد:

توزیع یارانه‌ای حشرات ضد آفت در بین کشاورزان فردیسی

توزیع یارانه‌ای حشرات ضد آفت در بین کشاورزان فردیسی

فردیس - معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان فردیس گفت: حشرات ضد آفت به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجرد ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان فردیس، ابراز تاسف کرد و گفت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی انسانی مواجه است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای فیزیکی اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس در شرایط مطلوبی قرار ندارد، گفت: با همه کاستی ها این اداره در شهرستان عملکرد خوبی داشته است.

مجرد با بیان اینکه به زودی اداره جهادکشاورزی شهرستان فردیس به ساختمانی بزرگتر نقل مکان می کند، گفت: با تحقق این مهم نیروهای انسانی بیشتری مشغول به فعالیت می شوند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان فردیس در بخش دیگری به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: آموزش های مورد نیاز حوزه کشاورزی می تواند از طریق سازمان های مردم نهاد ارائه شود.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های نوین کشاورزی و شیوه های جدید آبیاری به کشاورزان شهرستان، گفت: این مهم در صورتی که محقق شود می توانیم شاهد نهادینه شدن فرهنگ کشاورزی مدرن در سطح شهرستان باشیم.

مجرد کاهش استفاده از سموم و تولید محصولات ارگانیک را یکی از اهدافی دانست که باید توسط اداره جهادکشاورزی شهرستان محقق شود و گفت: حشرات ضد آفت به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان شرستان قرار می گیرد.

کد مطلب 3841762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها