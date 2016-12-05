به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجرد ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه کشاورزی شهرستان فردیس، ابراز تاسف کرد و گفت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی انسانی مواجه است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای فیزیکی اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس در شرایط مطلوبی قرار ندارد، گفت: با همه کاستی ها این اداره در شهرستان عملکرد خوبی داشته است.

مجرد با بیان اینکه به زودی اداره جهادکشاورزی شهرستان فردیس به ساختمانی بزرگتر نقل مکان می کند، گفت: با تحقق این مهم نیروهای انسانی بیشتری مشغول به فعالیت می شوند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان فردیس در بخش دیگری به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: آموزش های مورد نیاز حوزه کشاورزی می تواند از طریق سازمان های مردم نهاد ارائه شود.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های نوین کشاورزی و شیوه های جدید آبیاری به کشاورزان شهرستان، گفت: این مهم در صورتی که محقق شود می توانیم شاهد نهادینه شدن فرهنگ کشاورزی مدرن در سطح شهرستان باشیم.

مجرد کاهش استفاده از سموم و تولید محصولات ارگانیک را یکی از اهدافی دانست که باید توسط اداره جهادکشاورزی شهرستان محقق شود و گفت: حشرات ضد آفت به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان شرستان قرار می گیرد.