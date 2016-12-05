اعطای تسهیلات برای انتقال واحد آلاینده آندسازی آلومینیوم از اراک

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، درحاشیه بازدید از برخی بانک‌های استان به منظور پیگیری عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در اراک، اظهار داشت: در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور مبنی بر اعطای تسهیلات ۳۰۰میلیارد تومانی برای انتقال واحد آندسازی آلومینیوم، زمینه پرداخت این تسهیلات از سوی یکی از بانک های عامل استان فراهم شد.

وی افزود: در پی تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی در تهران، یکی از بانک های عامل در استان، متولی تامین سرمایه موردنیاز برای انتقال واحد آلاینده آندسازی آلومینیوم اراک، اعلام آمادگی کرده و شرایط برای اجرای این مصوبه مهم مهیا شده است.

معاون هماهنگی‌امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: ارز مورد نیاز برای انتقال این واحد آلاینده، از طریق صندوق توسعه ملی و اعتبار ریالی مورد نیاز نیز از طریق یکی از بانک های عامل تامین می شود.

افشون خاطرنشان ساخت: با این تصمیم گیری باید هر چه سریعتر برای ادامه پیگیری ها به منظور تسریع انجام این مصوبه صورت پذیرد تا واحد آلاینده آندسازی آلومینیوم، به مکانی دور از شهر اراک منتقل شود.

معاون هماهنگی‌امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق سایت بهین‌یاب به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده است.

افشون بیان کرد: استان مرکزی از نظر برگزاری جلسات، تعداد جلسات تشکیل شده و پیگیری مصوبات‌ از جایگاه خوبی در سطح کشور قرار دارد، همچنین بر اساس جمع‌بندی‌های وزارت کشور از عملکرد استانداری‌های سطح کشور استانداری مرکزی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تاکنون پنج مورد از متقاضیان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت در حوزه جهاد کشاورزی استان، مجاز به دریافت تسهیلات شده‌ و مبلغی حدود ۲۳میلیارد ریال دریافت کرده‌اند.

معاون هماهنگی‌امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی همچنین با اشاره به عملکرد مستقیم بانک‌های استان مرکزی در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی خاطرنشان ساخت: براساس آخرین آمار دریافتی از بانک‌های استان، یک هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۲۸۳ واحد متقاضی پرداخت شده است.