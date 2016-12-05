۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

مدیر عامل راه آهن اصفهان تشریح کرد؛

جزئیات حادثه قطار مشهد - شیراز در اصفهان

اصفهان- مدیر عامل راه آهن صفهان گفت: صبح امروز جرقه جزیی در موتور قطار مشهد شیراز هیچ مشکل جدی درپی نداشت و قطار نیم ساعت در ایستگاه اصفهان به خاطر اطمینان توقف کرد.

حسن ماسوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این اتفاق، اظهار داشت: جرقه جزئی در موتور قطار مشهد - شیراز مثل هزار و یک اتفاقی بود که با آن در طول کار مواجه ایم و مسئله ای نبود که نیاز به رسانه ای کردن آن باشد.

وی بیان داشت: قسمت موتور قطار از قسمت مسافرین جدا است و این جرقه آنقدر جزئی بود که حتی نیاز به تخلیه مسافر نبود و حتی یک مسافر هم متوجه این مسئله نشد و با چند کارشناسان این مسئله رفع شد.

مدیر عامل راه آهن استان اصفهان تصریح کرد: در قسمت موتور قطار بر اثر احتراق ناقص دود می گیرد و صرفا جهت اطمینان ۳۰ دقیقه قطار در ایستگاه اصفهان متوقف شد.

وی اعلام کرد: در صورت بازدید از قسمت کنترل ترافیک راه آهن خواهید دید که جزئی ترین مسائل هم ثبت می شود و شبکه تهران به صورت آنلاین همه اقدامات راه آهن را بررسی می کنند.

ماسوری افزود: ما در بخش امداد رسانی بسیار ضعیف هستیم و متاسفانه خیلی از سازمان ها مشترک نیستند و خیلی از حوادث واکنش سریع انجام می دهند.

