به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن در دانشگاه پیام نور لرستان در سخنانی با اشاره به نشانه های خداوند اظهار داشت: نشانه های خداوند در درون طبیعت قرار دارد و چرخ هستی گرداننده ای دارد.

وی با بیان اینکه برای اثبات وجود خدا سه راه وجود دارد عنوان کرد: راه دل و فطرت، راه حس و راه عقل و برهان های عقلی از جمله این راهها است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فلاسفه برای اثبات وجود خداوند دلیل های زیادی ذکر کرده اند گفت: ارسطو از راه برهان حرکت و نظم، ابوعلی سینا از راه برهان امکان و وجوب و ... وجود خداوند را اثبات کرده اند.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود خود با بیان اینکه یکی از برهان های عقلی برای اثبات وجود خداوند برهان «تمانع» است گفت: آیه ۲۲ سوره انبیاء به برهان تمانع دلالت دارد.

وی با بیان اینکه نظام هستی هماهنگ، واحد و یکپارچه است گفت: نظام هماهنگ از مبدا واحد سرچشمه می گیرد و این مبدا واحد عالم، مدبر، مدیر و دارای همه کمالات است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر این عالم مبدا های متعددی داشته باشد و هر کدام اراده های مختلفی داشته باشند نتیجه آن فساد، بی بند و باری و اختلاف می شود گفت: تعدد پروردگار امری محال است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه نظام هماهنگ نشانه مبدا واحد است تصریح کرد: خدای آسمان و زمین، خیر و شر و موجودات یکی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر تعدد پروردگار وجود داشته باشد عالم را فساد می گیرد گفت: تعدد پروردگار با نظام هماهنگ یک امر محال بوده و خدای آسمان و زمین یکی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: نتیجه این عوامل این بوده که خداوند متعال منزه است.