  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

نماینده ولی فقیه در لرستان:

نظام هماهنگ از مبدأ واحد سرچشمه می‌گیرد/ نشانه‌های وجود خداوند

نظام هماهنگ از مبدأ واحد سرچشمه می‌گیرد/ نشانه‌های وجود خداوند

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: نظام هماهنگ از مبدا واحد سرچشمه می گیرد.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن در دانشگاه پیام نور لرستان در سخنانی با اشاره به نشانه های خداوند اظهار داشت: نشانه های خداوند در درون طبیعت قرار دارد و چرخ هستی گرداننده ای دارد.

وی با بیان اینکه برای اثبات وجود خدا سه راه وجود دارد عنوان کرد: راه دل و فطرت، راه حس و راه عقل و برهان های عقلی از جمله این راهها است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فلاسفه برای اثبات وجود خداوند دلیل های زیادی ذکر کرده اند گفت: ارسطو از راه برهان حرکت و نظم، ابوعلی سینا از راه برهان امکان و وجوب و ... وجود خداوند را اثبات کرده اند.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود خود با بیان اینکه یکی از برهان های عقلی برای اثبات وجود خداوند برهان «تمانع» است گفت: آیه ۲۲ سوره انبیاء به برهان تمانع دلالت دارد.

وی با بیان اینکه نظام هستی هماهنگ، واحد و یکپارچه است گفت: نظام هماهنگ از مبدا واحد سرچشمه می گیرد و این مبدا واحد عالم، مدبر، مدیر و دارای همه کمالات است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اگر این عالم مبدا های متعددی داشته باشد و هر کدام اراده های مختلفی داشته باشند نتیجه آن فساد، بی بند و باری و اختلاف می شود گفت: تعدد پروردگار امری محال است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه نظام هماهنگ نشانه مبدا واحد است تصریح کرد: خدای آسمان و زمین، خیر و شر و موجودات یکی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر تعدد پروردگار وجود داشته باشد عالم را فساد می گیرد گفت: تعدد پروردگار با نظام هماهنگ یک امر محال بوده و خدای آسمان و زمین یکی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: نتیجه این عوامل این بوده که خداوند متعال منزه است.

کد مطلب 3841767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها