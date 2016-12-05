هیات مدیره جدید خانه صنعت ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صمت ایران، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر و نمایندگان خانه های صمت استان ها در محل دبیرخانه مرکزی این تشکل برگزار و بعد از رای گیری، اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

براین اساس، سید عبدالوهاب سهل آبادی، سید محمد رضا مرتضوی، آرمان خالقی، یونس ژائله، حسن حسینی، محمد زمانی، رمضان بهرامی، ابوالفضل فرهانی و سجاد نباتچیان به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و عماد مردانی و محمد رسول سماکچی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

همچنین بیژن پناهی زاده به عنوان بازرس و احمد زارعی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.