ضعف قوانین در برخورد با تخلفات آبی/نیازمند قانون جامع آب هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت چیان در همایش «حقوق آب؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور، اظهار داشت: مسأله آب برای کشور ما مسأله ویژه‌ای است و در طول تاریخ نیز این مسأله به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیای کشور همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی افزود: مسائل آب به قدری با اهمیت است که برخی تاریخدانان بزرگ جهان معتقدند بوجود آمدن دولت‌ها در شرق به‌دلیل مدیریت منابع آبی در این مناطق بوده است، جالب اینکه اکنون نیز مسأله آب در تحلیل تنش‌های منطقه‌ای در میان تحلیل گران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: دولت در برنامه ششم بر مسأله آب به صورت جدی تأکید کرده و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز چهار مسأله آب، فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌اند.

چیت‌چیان با بیان اینکه رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌ها و جایگاه‌های مختلف موضوع آب را مهم‌ترین مسأله کشور بیان کرده است، ادامه داد: در کشور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیست بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تأثیر به سزایی داشته است.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما در حال حاضر این میزان به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است.

وزیر نیرو تأکید کرد: مسأله آب، فقط یک مسأله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و تمام جوانب زندگی فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین خاطر باید با حساسیت بیشتری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام برداریم.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مسأله حقوق آب است، گفت: امروزه با روند حقوقی جدیدی مواجهیم که در گذشته با آن روبرو نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در مدیریت منابع آب دانشمندان دوره‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند؛ دوره اول، دوره وفور منابع آب و پیش گرفتن میزان عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی در این بین وجود نداشته است.

چیت‌چیان خاطرنشان کرد: در دوره دوم مدیریت منابع آب کم کم به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌های چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد شود. در مرحله سوم نیز مدیریت کِشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

وی تصریح کرد: در نهایت در مرحله چهارم که مرحله کنونی است، به‌دلیل عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه‌های گوناگون موضوع تخصیص پیش آمده، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و به شرب اضافه کرد.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تعارضات موجود در بخش آب، اظهار داشت: حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، این قوانین بایستی به طور همزمان رافع تعارضات مابین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه‌داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

وی تأکید کرد: بجز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی- سیاسی نیاز به قوانین روشنی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض‌های مختلف مشخص کند، در غیر این صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسائل آبی ایستاد.

چیت‌چیان در پایان گفت: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب با تمام توان همکاری داشته باشد.