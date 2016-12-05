ارمنستان برای جلوگیری از آلودگی رودخانه ارس تلاش بیشتری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در دیدار آشوت مانوکیان وزیر انرژی، امور زیربنایی و منابع طبیعی ارمنستان، اظهار داشت: ارمنستان جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد و ما هیچ سقف و محدودیتی برای توسعه روابط قایل نیستیم.

وی با اشاره به سفر سال گذشته خود به ایروان و دیدار با رییس جمهور و نخست وزیر ارمنستان، گفت: خوشبختانه بخشی از توافقات امروز عملیاتی شده است و باید با پیگیری کمیسیون مشترک دو کشور و رفع موانع روند اجرایی بخش‌های دیگر نیز سرعت یابد.

معاون اول رییس جمهور از مرز مشترک و ایجاد زیرساخت های لازم برای اتصال دریای سیاه به خلیج فارس به عنوان فرصتی برای ارتقای همکاری های ایران و ارمنستان یاد کرد و خواستار مساعی دو کشور برای احداث زیر ساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای شد.

جهانگیری توسعه همکاری های بانکی وگمرکی برای افزایش حجم مبادلات دو کشور را ضروری دانست و گفت: متاسفانه روابط اقتصادی و حجم تجارت میان طرفین متناسب با روابط سیاسی و عزم و اراده مسولان عالی رتبه دو کشور برای افزایش تعاملات افزایش نیافته و جا دارد تا کمیسیون مشترک دوجانبه در این زمینه بیشتر فعال باشد.

وی همچنین به موضوع آلودگی رودخانه ارس و قول مقامات ارمنی برای کاهش آلودگی های این رودخانه اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت مسایل زیست محیطی برای ساکنان حاشیه این رودخانه، گفت: ما خواستار اقدامات بیشتر طرف ارمنی در این زمینه برای رفع نگرانی ها هستیم.

آشوت مانوکیان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط دو کشور، برگزاری چهاردهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در کشور در تهران را زمینه ساز رفع موانع و پیشبرد مناسبات دانست و گفت: همکاری های منطقه ای در زمینه انرژی و احداث خط انتقال انرژی میان ایران، ارمنستان وگرجستان و یا شراکت ترکمنستان و روسیه در این زمینه می تواند سطح مبادلات و همکاری ها را بیش از پیش ارتقا دهد.

وی ایجاد کریدور ارتباطی میان دریای سیاه با خلیج فارس را از اولویت های دولتش برشمرد و با بیان اینکه خط سوم انتقال برق میان دو کشور پیشرفت قابل توجهی داشته از همکاری شرکت های ایرانی برای احداث زیرساخت ها و گاز رسانی به برخی مناطق در کشورش قدردانی کرد.

مانوکیان به پیگیری های کشورش برای کاهش آلودگی رودخانه ارس را خاطرنشان ساخت و گفت: رودخانه ارس ثروت مشترک کشورهای منطقه است و صیانت از محیط زیست منطقه نیز به نفع همه است.

وی از ساخت نیروگاه برقی روی رودخانه ارس با مشارکت ایران و نیز احداث مناطق آزاد برای ارمنستان با استفاده از تجارب ایران به عنوان دستورالعمل کمیسیون مشترک خبر داد و اظهار امیدواری کرد؛ مناسبات فیمابین همگام با روابط سیاسی دو کشور بیش از پیش ارتقا یابد.