تحصیل ۲۱۰۰ دانشجو دردانشگاه فرهنگیان/کمبودهیات علمی مشکل اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی معروفی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه های نوپا و ماموریت گرا در کشور به شمار می رود و به همین دلیل متاسفانه تاکنون ظرفیت ها و توانمندی های آن به خوبی به مردم اطلاع رسانی نشده است.

وی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان تنها دانشگاه در کشور است که ماموریت اصلی آن تربیت نیروی انسانی توانممند برای خدمت در آموزش و پرورش است و به همین دلیل این مرکز آموزش عالی تاثیر ویژه ای در جامعه دارد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه علیرغم ظرفیت و استعدادهای در اختیار دانشگاه فرهنگیان در سطح کلان و کشوری با مشکلات و چالش های مواجه است که انتظار می رود در سایه حمایت های بیشتر دولت زمینه برای رفع این دغدغه ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان استان کردستان دارای دو پردیس برادران و خواهران در سنندج است، بیان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما در دانشگاه فرهنگیان تلاش در راستای ارتقاء وضعیت علمی و همچنین ارائه آموزش های استاندارد و متناسب با نیاز دانشجویان می باشد.

وی با اشاره به تحصیل دو هزار و ۱۰۰ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، افزود: سال گذشته ۴۸۰ نفر از دانشگاه فرهنگیان استان کردستان فارغ التحصیل شده و وارد آموزش و پرورش این استان شدند.

معروفی با اشاره به مهمترین چالش ها و مشکلات پیش روی دانشگاه فرهنگیان در استان کردستان، افزود: مهمترین مشکل ما که البته در سایر استانهای کشور نیز وجود دارد کمبود هیات علمی است و متاسفانه این وضعیت باعث بروز مشکلات و کمبودهای در راستای تربیت مناسب دانشجویان ما می شود.

وی مشکلات سخت افزاری و همچنین کمبود اعتبار و بودجه را از دیگر چالش های پیش روی دانشگاه فرهنگیان در کردستان عنوان کرد و گفت: ساختمان فعلی دانشگاه فرهنگیان کردستان فرسوده و کهنه است و به همین دلیل ما برای نگهداری از آن باید هزینه های زیادی را متحمل شویم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان افزود: در کنار این مهم دانشگاه فرهنگیان در سطح کلان نیز با کمبود منابع مالی مواجه است و متاسفانه این وضعیت در استانها نیز وجود دارد و به همین دلیل انتظار می رود که دولت تدبیر و امید نگاهی ویژه به این بحث داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه نسبت اعضای هیات علمی به استاد در دانشگاه فرهنگیان یک به ۵۰ است و انتظار می رود که در سایه حمایت های مدیران و مسئولان کشوری و اختصاص ردیف های استخدامی، زمینه برای جذب اعضای هیات علمی بیشتری برای دانشگاه فرهنگیان کردستان فراهم شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور رسانه های جمعی استان کردستان در این نشست خبری، گفت: انتظار می رود که در سایه تعامل و همراهی خبرنگاران رسانه های جمعی استان بتوانیم بخشی از ظرفیت ها و استعدادهای دانشگاه فرهنگیان در کردستان را به مردم اطلاع رسانی کنیم.