بررسی راهکارهای جبران خسارات ناشی از سرمای استان مازندران در دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ملاقات مجمع نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با معاون اول رییس جمهور ظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با اشاره به مشکلات و مسائل مردم استان مازندران ناشی از بارش برف و سرمازدگی اخیر در این استان اظهار داشت: بارش شدید برف و سرما خسارات و آسیب های زیادی به مردم و به خصوص کشاورزان این استان وارد کرد که این موضوع را در یکی از جلسات هیات وزیران مطرح خواهم کرد تا تصمیمات لازم برای جبران این خسارات اتخاذ شود.

معاون اول رییس جمهور استان مازندران را از استان های مهم کشور برشمرد و گفت: استان مازندران نقشی ملی در بخش های مختلف اقتصادی نظیر گردشگری و کشاورزی در کشور ایفا می کند و مشکلات و مسائل آن نیز باید با همین رویکرد و با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به جاذبه های بی نظیر استان مازندران در بخش گردشگری خاطرنشان کرد: باید با تکمیل زیرساخت های استان، شرایطی فراهم شود تا مردم ایران و گردشگران خارجی بتوانند به شکلی مناسب از جاذبه های کم نظیر طبیعی این استان بازدید کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: البته حضور انبوه گردشگران در استان مازندران و سایر استانهای شمالی کشور به خصوص در ایام تعطیلات باعث ایجاد فشارها و مشکلاتی برای مردم استان می شود که لازم است با فراهم نمودن و تکمیل زیرساخت های لازم این مشکلات را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

جهانگیری استان مازندران را از استان های اصلی در بخش کشاورزی توصیف و خاطرنشان کرد: استان مازندران یکی از استانهایی است که بار اصلی تامین نیازهای کشاورزی کشور را بر دوش می کشد و نقش مهمی در تامین محصولات غذایی کشور بر عهده دارد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه از سالیان گذشته تصمیم گرفته شده بود که در استان های شمالی کشور نظیر استان مازندران نباید صنعت ایجاد شود، خاطرنشان کرد: امروز دیگر این تصور وجود ندارد و با وجود تعداد فراوان دانشجویان و جوانان تحصیلکرده جویای کار در این استان، باید به دنبال توسعه صنایع سازگار با محیط زیست همچون صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات در این استان ها باشیم چرا که این صنایع علاوه بر سازگاری با محیط زیست می تواند فرصت های شغلی متعددی پیش روی جوانان قرار دهد.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی محدودیت های استان مازندران گفت: یکی از مهمترین محدودیت های استان عدم تکمیل زیرساخت ها در حوزه راه است که تا کنون شخصا چندین بار از مسیر های مواصلاتی مختلف به سمت شمال کشور بازدید کرده ام و از نزدیک روند پیشرفت این پروژه ها را پیگیری نموده ام که امیدوارم با تامین منابع لازم و اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران، شاهد بهره برداری هرچه سریعتر و امکان استفاده مردم از این مسیرها باشیم.

وی همچنین با اشاره به گزارش نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه جاده فیروزکوه به سوادکوه با اعتباری نه چندان زیاد قابل تکمیل است، گفت: دولت تلاش می کند تا با تامین اعتبار مورد نیاز، این پروژه را به اتمام برساند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسائل و مشکلات استان مازندران که از سوی نمایندگان مردم این استان در جلسه مطرح شد، از معاون نظارت و هماهنگی خود خواست این موضوعات را بصورت جزء به جزء مورد بررسی قرار دهد و در جلساتی با حضور نمایندگان مردم این استان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه این مشکلات را پیگیری کنند.

جهانگیری گفت: مشکل ناپایداری گاز در استان مازندران نیز همواره جزو مسائل اصلی این استان بوده و گاز در فصل سرما با افت فشار مواجه می شود که تنها راه حل آن تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان به نکاء است که دولت حتماً آن را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین با یادآوری مشکل برخی شهرستان های استان مازندران در خصوص تامین آب شرب، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرا و تکمیل سد هراز تاکید کرد و گفت: این سد از پروژه های اولویت دار کشور است و وزارت نیرو نیز با جدیت آن را دنبال می کند.

در این جلسه معاون رییس جمهور در امور مجلس نیز با بیان اینکه برگزاری جلسات معاون اول رییس جمهور با مجامع نمایندگان استان ها آثار خوبی در حل و فصل مسائل استان ها دارد، گفت: در این جلسات معمولا مسائل اصلی استان ها مطرح می شود و در نهایت به جمع بندی قابل قبولی دست پیدا می کنیم.

استاندار مازندران هم در این نشست وفاق و همدلی دستگاه های اجرایی و نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی را یکی از مزیت های خوب این استان برشمرد و گفت: این همدلی و صمیمیت تا کنون نقش پراهمیتی در حل مشکلات استان داشته است.

وی به ارائه گزارشی از وضعیت استان مازندران در بخش های مختلف پرداخت و با اشاره به سرمای اخیر و آسیب های ناشی از آن،‌ مهمترین و اصلی ترین دغدغه های استان در بخش های مختلف را مطرح کرد.

نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از معاون اول رییس جمهور به خاطر سفر های متعدد به استان های مختلف کشور و بازدید و پیگیری مشکلات از نزدیک، سفر چندین باره دکتر

جهانگیری برای پیگیری پروژه های مربوط به جاده ها و راه های منتهی به استان های شمالی کشور را مورد تمجید قرار دادند.

مشکلات ناشی از برف شدید اخیر، سرمازدگی محصولات کشاورزی، قطع گاز، تامین آب شرب، حل مشکل پسماندها و فاضلاب و تکمیل زیرساخت های استان مازندران بخصوص در حوزه های حمل و نقل و گردشگری از اصلی ترین موضوعاتی بود که نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی به آن پرداختند و خواستار توجه هرچه بیشتر دولت برای حل این مشکلات شدند.