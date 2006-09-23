از شرايط حال حاضر تيم راضي نيستم / عجله را با سرعت اشتباه گرفته بوديم

محمد احمدزاده سرمربي تيم فوتبال ملوان بندرانزلي با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: در مصاف با تيم پيكان زماني كه محسن بياتي نيا از زمين اخراج و حريف 10 نفره شد بر جريان بازي احاطه يافتيم اما با بي دقتي از كنار موقعيتهاي مناسبي كه نصيب مان شد گذشتيم.

وي افزود: برخلاف تيم ما پيكان نيمه دوم را به خوبي آغاز كرد و حتي به گل نخست نيز دست يافت. بعد از ثبت اين گل كارما بسيار سخت شد زيرا حريف براي حفظ نتيجه درلاك دفاعي فرو رفته بود . تيم ما در اكثر زمان بازي در نيمه دوم صاحب توپ و ميدان بود. موقعيتهاي زيادي نيز نصيب مان شد كه با بي دقتي مهاجمانمان و يا عملكرد مطلوب مدافعان و سنگربان حريف بي ثمر ماند. تا اينكه در نهايت موفق شديم در واپسين دقايق بازي كار را به تساوي بكشانيم.

سرمربي تيم فوتبال ملوان بندرانزلي اذعان داشت: در بازي برابر پيكان بازيكنان ملوان بازي بدي را به نمايش نگذاشتند. از زماني كه بازيكن حريف از زمين اخراج شد قدري عجولانه كاررا دنبال كردند. متاسفانه آنها عجله كردن را با ارائه بازي سرعتي اشتباه گرفته بودند.

احمدزاده با ابراز خوشحالي از كسب نخستين پيروزي تيمش عنوان داشت: براي باقي ماندن در ليگ برتر چاره اي جز ادامه همين روند رو به رشد نداريم . اينكه توانستيم پيكان را در خانه اش متوقف كنيم تاحدودي رضايت بخش است اما نهايت توان ما اين نيست كه در بازي روز جمعه ارائه شد. هنوز نقاط ضعف زيادي داريم كه بايد با تلاش زياد درصدد رفع آنها برآئيم.

وي تصريح كرد : در خط حمله با نارسايي هاي روبرو هستيم كه تنها با تكيه بر برگزاري تمرينات اختصاصي مي توانيم مشكلات و ضعفهاي مهاجمان مان را برطرف سازيم.