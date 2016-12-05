فعالیت ۷۲ مرغداری در شهرستان رزن/تشدید نظارت بازرسان دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رزن بابیان اینکه هیچ‌گونه علائمی مبنی بر شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در سطح شهرستان رزن مشاهده نشده است، گفت:برای جلوگیری از ابتلای پرندگان در سطح شهرستان رزن اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی به مرغ داران برای گرفتن مجوز جوجه ریزی، کنترل و نظارت بر مرغداری سطح شهرستان رزن توسط مسئول فنی بهداشتی کنترل سلامت مرغ‌ها از زمان خروج از مزرعه تا کشتارگاه انجام‌گرفته است.

وی با اشاره به شعار «دام سالم، غذای سالم و انسان سالم در بحث بهداشت سلامت و امنیت غذایی جامعه»، گفت: تدابیر و برنامه‌های دقیق و منسجمی در راستای تحقق این شعار که به‌عنوان هدف اصلی دامپزشکی می‌باشد اندیشیده شده است.

رئیس اداره دامپزشکی رزن بابیان اینکه در سطح شهرستان رزن ۷۲مرغداری فعال و یک تولیدکننده مرغ مادر وجود دارد، گفت: نظارت‌ها و بازرسی‌های بازرسان بهداشتی دامپزشکی بر کلیه مراحل تولید، پرورش، کشتار، حمل به مراکز و عرضه به‌طور مستمر و روزانه صورت می‌پذیرد.

وی با عنوان این مطلب که این اداره جهت افزایش عملکرد و همچنین تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه و طبخ به‌منظور کنترل شرایط نگهداری و عرضه و همچنین طبخ فرآورده‌های خام دامی، اقدام به تشکیل اکیپ بازرسی مشترک با حضور نمایندگان ادارات صنعت معدن و تجارت، مرکز بهداشت و تعزیرات حکومتی کرده است افزود: این بازرسی‌ها به‌صورت دوره‌ای از این مراکز انجام خواهد گرفت و با افراد و مراکزی که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند به‌شدت برخورد خواهد شد.